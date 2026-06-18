RD será sede por primera vez de la reunión del Consejo Conjunto Cariforo-Unión Eurepea

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana albergará este viernes 19 de junio la Quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo-Unión Europea, un foro comercial de alto nivel que reúne a 42 países miembros y que se celebrará por primera vez en territorio dominicano.

La apertura del evento estará encabezada por el presidente Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón; el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefcovic; y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou.

La celebración de esta reunión coincide con un contexto de transformación del comercio internacional, marcado por la búsqueda de nuevas ubicaciones para centros de distribución y abastecimiento por parte de los principales mercados mundiales.

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En ese escenario, la República Dominicana fortalece su papel como punto estratégico para el comercio y la inversión, al tiempo que afianza sus relaciones económicas con los países del Caribe y de Europa, con miras a ampliar y diversificar sus exportaciones, resaltó el Ministerio de Industria en una nota de prensa.

Sanz Lovatón destacó la importancia de que el país sea anfitrión de este encuentro y afirmó que la reunión representa una oportunidad para consolidar la cooperación entre ambas regiones.

"Es motivo de grata satisfacción ser sede de esta quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo-Unión Europea, un espacio fundamental para avanzar en el fortalecimiento de nuestra relación biregional y en la consolidación de una agenda común basada en el diálogo, la cooperación y el desarrollo sostenible", expresó el funcionario.

El ministro señaló además que la República Dominicana valora la relación estratégica entre los Estados del Cariforo y la Unión Europea, sustentada en principios de respeto mutuo, solidaridad y desarrollo económico y social.

Como parte de la agenda, desde este jueves 18 de junio se desarrollan reuniones preparatorias y la entrega de los Premios EPA-UE, un reconocimiento a las empresas exportadoras e importadoras que mejor aprovechan las oportunidades derivadas del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre ambas regiones.

Durante las sesiones de trabajo se abordarán temas relacionados con el funcionamiento institucional del acuerdo, la facilitación del comercio, la cooperación para el desarrollo, la integración regional y otros asuntos considerados prioritarios para el Caribe y la Unión Europea.

Un acuerdo para fortalecer el comercio y el desarrollo

La reunión forma parte de los mecanismos de seguimiento del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) suscrito entre la Unión Europea y los países del Cariforo, instrumento que busca impulsar el comercio, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la integración regional caribeña.

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El acuerdo fue firmado el 15 de octubre de 2008 y, desde su entrada en vigor, ha servido como plataforma para diversificar las exportaciones de la región, mejorar su competitividad y fortalecer los vínculos económicos con Europa.

El Cariforo está integrado por la República Dominicana y los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Por su parte, la Unión Europea está conformada por 27 Estados miembros, con los que el Caribe mantiene una amplia agenda de cooperación orientada al crecimiento económico, la sostenibilidad, la resiliencia y el fortalecimiento institucional.