La Aneih reconoce a expresidentes por sus aportes al fortalecimiento institucional

El presidente de la Aneih, Ángelo Viro, junto a los homenajeados. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) reconoció a cinco de sus expresidentes, durante la celebración de su 55 aniversario, a quienes distinguió por su liderazgo, compromiso y aportes al fortalecimiento institucional y al desarrollo del sector empresarial dominicano.

Los homenajeados fueron Ignacio Méndez, César Nicolás Penson, Ernesto Vilalta, Luis Sánchez Noble y Antonio Espín, quienes encabezaron la organización en distintas etapas y contribuyeron al crecimiento y consolidación del gremio.

César Nicolás Penson fue reconocido por su gestión correspondiente al período 1981-1983, durante el cual contribuyó al desarrollo y consolidación de la organización empresarial.

De igual forma, Ernesto Vilalta fue distinguido por su labor al frente de la entidad entre 1983 y 1985, mientras que Luis Sánchez Noble recibió el reconocimiento por su liderazgo durante dos períodos presidenciales: 1987-1989 y 1991-1993.

Antonio Espin también fue homenajeado por su contribución a la consolidación y crecimiento de la ANEIH durante su gestión correspondiente al período 1993-1995. Asimismo, Ignacio Méndez recibió el reconocimiento por su gestión como presidente de la ANEIH durante el período 1997-1999, destacándose por su liderazgo y aportes al fortalecimiento de la institución.

Huella valiosa

El presidente de la entidad, Ángelo Viro, destacó que la Aneih reconoce a cinco de sus pasados presidentes porque cada uno, desde su tiempo y sus circunstancias, dejó una huella valiosa y aportó su experiencia, capacidad y compromiso para fortalecer la asociación.

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"Las estatuillas que hoy entregamos simbolizan mucho más que un reconocimiento material. Representan nuestra gratitud, nuestrorespeto y el legado que ustedes dejan a las presentes y futuras generaciones de empresarios", expresó.

Agradeció a los homenajeados por haber liderado con responsabilidad, defendido los intereses del sector productivo y contribuido a consolidar una institución sólida, respetada y visionaria.