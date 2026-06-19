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La Aneih reconoce a expresidentes por sus aportes al fortalecimiento institucional

La entidad valoró su liderazgo, compromiso y aportes al fortalecimiento institucional y al desarrollo del sector empresarial dominicano

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    La Aneih reconoce a expresidentes por sus aportes al fortalecimiento institucional
    El presidente de la Aneih, Ángelo Viro, junto a los homenajeados. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) reconoció a cinco de sus expresidentes, durante la celebración de su 55 aniversario, a quienes distinguió por su liderazgo, compromiso y aportes al fortalecimiento institucional y al desarrollo del sector empresarial dominicano. 

    Los homenajeados fueron Ignacio Méndez, César Nicolás Penson, Ernesto Vilalta, Luis Sánchez Noble y Antonio Espín, quienes encabezaron la organización en distintas etapas y contribuyeron al crecimiento y consolidación del gremio.

    César Nicolás Penson fue reconocido por su gestión correspondiente al período 1981-1983, durante el cual contribuyó al desarrollo y consolidación de la organización empresarial. 

    De igual forma, Ernesto Vilalta fue distinguido por su labor al frente de la entidad entre 1983 y 1985, mientras que Luis Sánchez Noble recibió el reconocimiento por su liderazgo durante dos períodos presidenciales: 1987-1989 y 1991-1993. 

    • Antonio Espin también fue homenajeado por su contribución a la consolidación y crecimiento de la ANEIH durante su gestión correspondiente al período 1993-1995. Asimismo, Ignacio Méndez recibió el reconocimiento por su gestión como presidente de la ANEIH durante el período 1997-1999, destacándose por su liderazgo y aportes al fortalecimiento de la institución.

    Huella valiosa

    El presidente de la entidad, Ángelo Viro, destacó que la Aneih reconoce a cinco de sus pasados presidentes porque cada uno, desde su tiempo y sus circunstancias, dejó una huella valiosa y aportó su experiencia, capacidad y compromiso para fortalecer la asociación. 

    "Las estatuillas que hoy entregamos simbolizan mucho más que un reconocimiento material. Representan nuestra gratitud, nuestrorespeto y el legado que ustedes dejan a las presentes y futuras generaciones de empresarios", expresó. 

    Agradeció a los homenajeados por haber liderado con responsabilidad, defendido los intereses del sector productivo y contribuido a consolidar una institución sólida, respetada y visionaria. 

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