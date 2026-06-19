Las exportaciones hacia Haití crecieron 24.64 % y superaron los US$563 millones entre enero-mayo

Las exportaciones de la República Dominicana hacia Haití ascendieron a 563.14 millones de dólares entre enero-mayo del 2026, reflejando un aumento del 24.64 % con relación al mismo período del 2025, según un informe de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El 76.55 % de las exportaciones pertenecen al régimen nacional, el 14.83 % a zonas francas, el 5.01 % a admisión temporal y el restante 3.61 % al régimen de reexportación.

El documento explica que las exportaciones del régimen nacional mostraron una variación de 41.02 %, mientras que las de zonas francas cayeron 28.41 %. El documento no precisa la causa de esta contracción.

Durante los primeros cinco meses del año, el 82.74 % de todas las exportaciones dominicanas hacia la nación vecina, dentro del régimen de zonas francas, se concentró en productos como los t-shirts y camisetas interiores y de punto, los tejidos de algodón y artículos para el transporte de plástico, tapones y tapas.

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Mientras que el 56.73 % de los principales productos exportados dentro del régimen nacional fueron las barras de hierro o acero sin alear, forjadas y laminadas, los cementos hidráulicos y la harina de trigo o de morcajo, según el informe.

¿Cómo evolucionaron las importaciones desde Haití en 2026?

La Dirección General de Aduanas destaca en su informe que las importaciones provenientes de Haití ascendieron a 350,000 dólares entre enero-mayo del 2026, pero disminuyeron en un porcentaje cercano al 91.50 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Las importaciones del régimen despacho a consumo mostraron una variación negativa de -25.86 % y las de zonas francas de -96.56 %. El informe no explica los factores que provocaron estas reducciones.

El 62.40 % de las importaciones pertenecen al régimen despacho a consumo, mientras que el restante 37.60 % a zonas francas, de acuerdo al informe.

En el transcurso de los primeros cinco meses del 2026, el 97.35 % de las importaciones provenientes de Haití, dentro del régimen de zonas francas, estuvo influenciado por productos como trapos, cordeles, cuerdas, cordajes de materia textil, camisas, blusas y alcohol etílico.

En estos términos, los mayores productores importados dentro del régimen nacional fueron: los insecticidas, raticidas y demás antirroedores; alcohol etílico; Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil.