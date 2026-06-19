Abinader destaca solidez de las exportaciones dominicanas en comercio con el Caribe y Unión Europea

El presidente Luis Abinader participó de la quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo-Unión Europea ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Al destacar la consolidación de la economía dominicana hacia los mercados del Caribe y la Unión Europea, el presidente Luis Abinader aseguró que las exportaciones lideran el comercio entre República Dominicana y el Cariforo.

En el marco de la Quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea, el mandatario informó que el 71.42 % de estas actividades comerciales está integrado por exportaciones.

"En 2025, nuestro comercio con los países del Cariforo alcanzó los 420 millones de dólares estadounidenses, de los cuales más de 300 millones consistieron en exportaciones dominicanas", expresó el mandatario,

Abinader también resaltó la solidez de las relaciones económicas con la Unión Europea y señaló que en 2025 el intercambio comercial entre ambas partes alcanzó los 1,158.49 millones de dólares.

De igual forma, el gobernante resaltó la diversificación de la oferta exportable nacional, al señalar que la cantidad de productos exportados a los países miembros del Cariforo pasó de 1,070 en 2020 a 1,184 en 2025.

"Estos datos reflejan una relación sólida, pero también nos recuerdan que todavía existe un amplio espacio para crecer, diversificar y agregar mayor valor", manifestó.

Comité especial europeo de inversión

El Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefcovic, informó que, por instrucción del presidente Abinader, se creará un comité especial para fortalecer las inversiones con el país.

"El presidente de la República nos dio una nueva tarea; debemos formar un comité especial que busque nuevas oportunidades de inversión y comercio, para que nuestras inversiones en República Dominicana puedan ser mayores y nuestro comercio pueda crecer hasta alcanzar nuevos volúmenes", indicó.

Aseguró que la Unión Europea cree en la política de cero aranceles o bajos aranceles para sus aliados y en la cooperación económica en el contexto geopolítico actual.

De acuerdo con Šefcovic, el comercio bilateral ya excede los 9 billones de euros y están orgullosos de ser los primeros inversionistas en la República Dominican.

Sobre Cariforo–Unión Europea

La Quinta Reunión del Consejo Conjunto forma parte de los mecanismos de seguimiento del AAE suscrito entre la Unión Europea y los países del Cariforo. Este instrumento, compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene como objetivo contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe.

El acuerdo fue firmado el 15 de octubre de 2008 y, desde su entrada en vigor, ha servido como una plataforma para diversificar las exportaciones caribeñas, mejorar la competitividad regional y fortalecer los vínculos económicos entre ambas regiones.

Cariforo está integrado por 15 Estados miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y la República Dominicana.

Por su parte, la Unión Europea está conformada por 27 Estados miembros, con los cuales el Caribe mantiene una amplia agenda de cooperación enfocada en el desarrollo económico, la sostenibilidad, la resiliencia y el fortalecimiento institucional.

Participantes

En el acto estuvo encabezado además por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón; el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefcovic; y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou. Durante las jornadas de trabajo, los miembros de CARIFORUM, delegados y equipos técnicos abordarán temas clave relacionados con la implementación del Acuerdo de Asociación Económica y la facilitación del comercio.