Un grupo de emprendedores dominicanos desarrolló Planix, un sistema que traslada al sector privado la eficiencia y transparencia de los sistemas electrónicos de compras del Estado, facilitando que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) puedan acceder a oportunidades que antes les eran inaccesibles.

De acuerdo con Alberto Marrero, uno de los fundadores del proyecto, la idea surge a partir de la experiencia del equipo en los sistemas de compra del Estado Dominicano, donde identificaron que estas herramientas no solo agilizan los procesos, sino que también dinamizan la economía.

Con Planix, buscan replicar este modelo en el sector privado, donde los procedimientos de compra aún son mayormente análogos, con cotizaciones por correo o WhatsApp, dejando fuera a la mayoría de proveedores de la economía real.

Marrero explicó que el sistema acata dos problemas fundamentales: acceso y eficiencia. Por un lado, las Mipymes ahora pueden competir con grandes empresas; por otro, los departamentos de compras dejan de ser solo operativos y pasan a jugar un rol estratégico en la empresa.

"Muchas veces nos concentramos en vender, pero olvidamos la innovación en costos, entonces todo es un paquete, y ahí entramos nosotros a automatizar esa unidad de compra, a automatizar ese departamento de compra", explicó.

La plataforma utiliza inteligencia artificial para automatizar tareas manuales y optimizar procesos. Además, se enfocan en cuatro componentes: el ahorro (desde el punto de vista del comprador), la eficiencia, la gobernanza y la sostenibilidad.

Asimismo, integra la filosofía japonesa Sanpo Yoshi, que plantea que un negocio debe ser bueno para el comprador, para el vendedor y para la sociedad.

Un impacto en la economía local

Según Marrero, desde su implementación, Planix ya ha facilitado más de 50 millones de pesos en transacciones, de los cuales casi 30 millones se adjudicaron a Mipymes de distintas provincias del país, incluyendo casos de emprendedores mayores de 70 años que lograron contratos importantes gracias a la visibilidad que ofrece la plataforma.

Este impacto no solo mejora los ingresos de los pequeños empresarios, sino que también genera empleo y contribuye a la dinamización económica local.

El equipo, compuesto por profesionales, resalta que la clave del éxito de Planix no es solo la tecnología, sino también la perseverancia y la visión, elementos que consideran fundamentales para enfrentar los desafíos culturales del sector privado y lograr que los departamentos de compras dejen de ser "departamentos de cotización" para convertirse en áreas estratégicas de las empresas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/planix-0bb5fefe.jpeg Alberto Marrero durante su participación en República de Ideas. (FUENTE EXTERNA)

Planix apunta a oportunidades a nivel nacional, permitiendo que proveedores de todas las provincias participen en subastas, licitaciones y compras menores, garantizando así mayor competitividad y transparencia.

"Permite publicarlo para los proveedores registrados de la empresa. Como también permite, y es lo que nosotros le recomendamos, abrirlo a la economía nacional", explicó.

Asimismo, explicó que la empresa también se concentra en subastas nacionales, subastas inversas nacionales, licitaciones nacionales, compras menores nacionales: "nos conectamos con los sistemas internos empresariales que sabemos que existen".

La plataforma fue reconocida en el concurso República de Ideas, y el equipo busca usar este premio para ampliar la promoción y visibilidad del proyecto, ofreciendo a las Mipymes un canal de ventas gratuito y accesible.

"El emprendedor es el que dinamiza la economía, cambia sociedades y hacer alianza con ese Estado; la filosofía de nosotros es hacer negocio con propósito", expresó.