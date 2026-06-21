Fedocámaras anuncia Lucile Houellemont presidirá nueva junta directiva

La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) presentó su nueva junta directiva para el período 2026-2028, encabezada por la presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, tras el proceso eleccionario celebrado durante su asamblea general ordinaria anual.

La nueva titular de la Fedocámaras dijo que esta directiva promoverá iniciativas que fortalezcan el ecosistema empresarial y seguirá construyendo puentes entre las cámaras, las regiones, sectores productivos y también en el ámbito público y privado.

Houellemont reconoció el trabajo del presidente saliente, Manuel Aníbal García, especialmente en el proceso de transformación integral del Registro Mercantil del país a través del proyecto Fedocámaras Digital, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la seguridad jurídica empresarial.

"Nuestra tarea será continuar, consolidar y proyectar ese trabajo, elevando aún más el impacto de nuestras acciones", afirmó.

El primer vicepresidente para el período 2026-2028 es Luis Campos, representante de la Cámara de Santiago; el segundo vicepresidente es Víctor Ramón Montás, de San Cristóbal; la tercera es Mileyka Brugal, de Puerto Plata; y el cuarto es Juan Francisco Melo, de La Romana.

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Julio Peña, de Montecristi, es el tesorero, y Rómulo Pérez, de La Altagracia, el vicetesorero. Asimismo, fungirá como secretaria Michelle Tavares, de la Cámara de la provincia Santo Domingo, y Odil Morilla, de La Vega, será la vicesecretaria.

Como vocales están Manuel Aníbal García, de Hermanas Mirabal; Quirino Antonio Escoto, de Dajabón; Francisco Sánchez Mena, de Sánchez Ramírez; Miguel Ángel Rodríguez, de San Pedro de Macorís, e Issa Lama, de Bahoruco.

Los suplentes del período 2026-2028 son Deliz Céspedes, de Hato Mayor; Marcos López Nova, de Independencia; Yino Román, de Samaná; Luis Heriberto Álvarez, de Espaillat, y Ruth Acevedo, de María Trinidad Sánchez.

Gestión transparente

Houellemont agradeció a las cámaras por la confianza depositada en ella para liderar la nueva directiva del gremio y abogó por una gestión transparente, abierta y con vocación de servicio para seguir fortaleciendo la unidad del sistema cameral.

También reafirmó el rol fundamental de las cámaras de comercio de ser aliadas estratégicas de las empresas a lo largo de todo su ciclo de vida.

"Desde el nacimiento de un emprendimiento, su crecimiento y consolidación, y hasta su internacionalización, estamos llamados a acompañar, orientar, facilitar y representar a nuestros empresarios en cada etapa, siendo un soporte real y cercano", expresó.