RD y Guatemala inician foro para ampliar el intercambio comercial

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Francisco Ralda, habla durante la apertura del foro. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La Embajada de Guatemala en la República Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) iniciaron formalmente este lunes el Foro Político-Empresarial, una iniciativa que busca fortalecer y promover la economía y el comercio entre ambos países.

La directora de Política Económica Internacional de Guatemala, Luisa Morales, destacó que el encuentro permitirá transformar el diálogo en acciones concretas y generar beneficios para los sectores productivos.

"Este es el primer acercamiento entre dos países que han construido una visión de largo plazo para el desarrollo económico. La República Dominicana se ha consolidado como una de las economías más importantes de la región, y Guatemala ve en el país un socio natural para impulsar oportunidades de beneficio mutuo", afirmó.

Asimismo, aseguró que en abril de este año las cancillerías de República Dominicana y Guatemala firmaron un memorándum de entendimiento concebido como una herramienta para fortalecer los sectores productivos y construir una agenda política bilateral.

"Hoy pasamos de la firma a la acción. Los resultados de una estrategia económica se alcanzan identificando retos y trabajando juntos para superarlos", expresó durante el primer encuentro entre empresarios y autoridades de relaciones internacionales, celebrado en el Hotel Hyatt Centric en Santo Domingo.

Más de 35 empresas guatemaltecas de los sectores de alimentos y bebidas, cosméticos e higiene, muebles, plásticos, productos agrícolas y servicios participan en esta iniciativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/d42e34af-6cc8-4c78-bf42-03a8eef64f3a-4695bd1d.jpg Autoridades dominicanas y guatemaltecas junto a empresarios en el foro celebrado en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Relación bilateral

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Francisco Ralda, aseguró que la relación entre Guatemala y la República Dominicana representa oportunidades de negocios de millones de dólares.

"En este encuentro contamos con más de 30 empresarios, y esto es el resultado del comercio y la inversión entre nuestras naciones. Las exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana alcanzan los 280 millones de dólares. Vemos un potencial recíproco porque consideramos que este país es un gran mercado", indicó.

Manifestó que el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) puede aprovecharse aún más, no para verse como competidores, sino como aliados empresariales que buscan atraer inversión extranjera.

"Desde Guatemala exportamos alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, artículos de cuidado personal, como cremas y jabones, además de textiles, aunque en menor medida", explicó.

Ralda sostuvo que la misión comercial, en la que se desarrollarán encuentros con empresarios y comerciantes, fue planificada con antelación y contó con reuniones preparatorias.

"Estudiamos el mercado y el sistema de aduanas. Preparamos a los empresarios para que aprovechen las oportunidades. Hoy en la mañana nos reunimos con exportadores y les ofrecimos nuestro apoyo para que todo sea recíproco", señaló.

Asimismo, anunció que próximamente será instalada una oficina en la República Dominicana, cuyo objetivo será brindar apoyo logístico a las empresas durante sus procesos de exportación.

"No todas las empresas exportan por contenedor completo. Para aquellas que son medianas, contar con una oficina aquí facilitaría el acceso logístico. Queremos dejar un esfuerzo permanente que contribuya al fortalecimiento de esta iniciativa", concluyó.

Sobre el acuerdo

La misión comercial tiene como propósito facilitar el acercamiento directo entre empresarios guatemaltecos y dominicanos, promover alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de negocio en ambos mercados. El evento se desarrolla hasta este miércoles 24 de junio.

El programa incluye reuniones con autoridades y actores clave para abordar temas vinculados con la facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, registro de marcas, protección de la propiedad intelectual, distribución comercial y fortalecimiento de encadenamientos productivos, contribuyendo así a crear condiciones favorables para incrementar los intercambios económicos entre ambos países.

En el encuentro participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera; el vicepresidente de la Junta Directiva de Mieles y Productos de Madera, Ivar Pérez; la directora de Política Económica Internacional, Luisa Morales, y representantes del sector empresarial.