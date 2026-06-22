Qik recibe tres reconocimientos en los premios Latam Digital por innovación e impacto social
Fue galardonado por su programa Crea Crédito, su ecosistema Qik Pro y sus herramientas de educación financiera y gestión de gastos
Qik Banco Digital Dominicano fue reconocido en tres categorías de los premios internacionales Latam Digital, celebrados en Colombia, que distinguen a las organizaciones líderes en transformación digital en América Latina.
El programa Crea Crédito obtuvo el primer lugar en la categoría "FinTech con impacto social"; el ecosistema Qik Pro recibió el segundo lugar como "Solución financiera más disruptiva"; y las herramientas digitales de educación financiera y gestión de gastos del neobanco alcanzaron el segundo lugar en "Educación financiera digital".
Los reconocimientos destacan las iniciativas de Qik orientadas a ampliar la inclusión financiera, promover el acceso al crédito formal y ofrecer soluciones digitales que mejoren la experiencia financiera de los usuarios.
Experiencia y oferta
El reconocimiento a Qik Pro destacó una propuesta que integra beneficios personalizados en viajes, programas de reembolsos o cashback en tarjetas de crédito y ventajas diferenciadas en productos como certificados de depósito, préstamos y cuentas de ahorro.
Este ecosistema está orientado a clientes que buscan una experiencia financiera más personalizada y una oferta de valor adaptada a sus necesidades, según indica una nota de prensa de la entidad.
Los reconocimientos refuerzan la estrategia de Qik de desarrollar soluciones digitales enfocadas en inclusión financiera, personalización y experiencia de usuario.
Neobanco Qik asegura ha impulsado inclusión financiera de casi 30 mil dominicanos
Desde el inicio de sus operaciones, Qik ha priorizado ampliar el acceso al ahorro y al crédito formal para personas que no han tenido la oportunidad de integrarse plenamente al sistema financiero o que buscan fortalecer su historial crediticio.
A través de Crea Crédito, los usuarios pueden crear o mejorar su historial financiero mediante la tarjeta de crédito Qik, facilitando el acceso a nuevas oportunidades y contribuyendo a una mayor inclusión financiera en el país.
La entidad también ha desarrollado herramientas digitales que ayudan a los clientes a comprender mejor sus hábitos de consumo, identificar las categorías en las que utilizan sus tarjetas, conocer su puntaje financiero y recibir recomendaciones para fortalecer o mantener un historial crediticio saludable.