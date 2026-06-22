Qik recibe tres reconocimientos en los premios Latam Digital por innovación e impacto social

Ejecutivos de Qik con los reconocimientos. ( FUENTE EXTERNA )

Qik Banco Digital Dominicano fue reconocido en tres categorías de los premios internacionales Latam Digital, celebrados en Colombia, que distinguen a las organizaciones líderes en transformación digital en América Latina.

El programa Crea Crédito obtuvo el primer lugar en la categoría "FinTech con impacto social"; el ecosistema Qik Pro recibió el segundo lugar como "Solución financiera más disruptiva"; y las herramientas digitales de educación financiera y gestión de gastos del neobanco alcanzaron el segundo lugar en "Educación financiera digital".

Los reconocimientos destacan las iniciativas de Qik orientadas a ampliar la inclusión financiera, promover el acceso al crédito formal y ofrecer soluciones digitales que mejoren la experiencia financiera de los usuarios.

Experiencia y oferta

El reconocimiento a Qik Pro destacó una propuesta que integra beneficios personalizados en viajes, programas de reembolsos o cashback en tarjetas de crédito y ventajas diferenciadas en productos como certificados de depósito, préstamos y cuentas de ahorro.

Este ecosistema está orientado a clientes que buscan una experiencia financiera más personalizada y una oferta de valor adaptada a sus necesidades, según indica una nota de prensa de la entidad.

Los reconocimientos refuerzan la estrategia de Qik de desarrollar soluciones digitales enfocadas en inclusión financiera, personalización y experiencia de usuario.

Te puede interesar Neobanco Qik asegura ha impulsado inclusión financiera de casi 30 mil dominicanos

Desde el inicio de sus operaciones, Qik ha priorizado ampliar el acceso al ahorro y al crédito formal para personas que no han tenido la oportunidad de integrarse plenamente al sistema financiero o que buscan fortalecer su historial crediticio.

A través de Crea Crédito, los usuarios pueden crear o mejorar su historial financiero mediante la tarjeta de crédito Qik, facilitando el acceso a nuevas oportunidades y contribuyendo a una mayor inclusión financiera en el país.

La entidad también ha desarrollado herramientas digitales que ayudan a los clientes a comprender mejor sus hábitos de consumo, identificar las categorías en las que utilizan sus tarjetas, conocer su puntaje financiero y recibir recomendaciones para fortalecer o mantener un historial crediticio saludable.