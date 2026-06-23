Las empresas extranjeras aportan el 30 % de los ingresos fiscales de RD

Alejandro Peña Prieto, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex). ( FUENTE EXTERNA )

Las empresas de capital extranjero generan aproximadamente el 30 % de los ingresos fiscales de la República Dominicana, aportan el 73 % de las exportaciones nacionales y representan más del 22 % de las contribuciones a la seguridad social del sector privado.

Esas fueron las afirmaciones del presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex), Alejandro Peña Prieto, quien indicó que estos datos están contenidos en un estudio realizado por ese gremio y Ecoanalítica.

Durante su intervención en la celebración de los 40 años de la Asiex bajo el lema "40 años impulsando la inversión que transforma la República Dominicana", explicó que Asiex agrupa a empresas líderes en energía, manufactura, turismo, zonas francas, minería, telecomunicaciones, logística, servicios financieros, tecnología, e infraestructura, con un portafolio de inversión acumulado que supera los 30,000 millones de dólares.

Recordó que entre el 2020 y el 2024 la República Dominicana captó más de 18,700 millones de dólares en IED con un crecimiento promedio anual superior al 15 %.

Manifestó que solo en el 2024, el país captó más de 4,500 millones de dólares consolidándose con el tercer año consecutivo de cifras récord.

Puntualizó: "El mundo está en medio de una reconfiguración profunda de sus cadenas globales de su ministro. El nearshoring, la inteligencia artificial, los centros de datos, la manufactura avanzada, los semiconductores, las energías renovables y la economía digital están redefiniendo los flujos globales de inversión y la República Dominicana está exactamente donde necesita estar para aprovechar esta oportunidad, teniendo las condiciones necesarias para convertirse en el hub logístico y de inversión sofisticada más importante del Caribe y Centroamérica".

Dijo que la nación dominicana mantiene una percepción muy positiva y sólida como destinos de inversión, donde la mayoría de las empresas consultadas proyectan aumentar sus inversiones en el 2026, así como mantener o incrementar sus niveles de ventas, empleo y generación de divisas.

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, recordó que la captación de inversión extranjera directa (IED) del país alcanzó los 5,032.8 millones de dólares en 2025, consolidándose como referente regional.

La vicemandataria dijo que en el primer trimestre del 2026 esos flujos de inversión generaron los 1,536.7 millones de dólares, siendo el nivel más alto registrado para ese periodo.

Peña agregó que de ese total 1,046 millones de dólares corresponden a nuevos aportes de capital y manifestó que la minería, la energía, el sector inmobiliario y el turismo son algunos de los más impactados por la IED.

Presentan Barómetro

Durante la actividad, fueron presentados los resultados del Primer Barómetro de la IED del país a cargo del economista Roberto Despradel, que recoge la percepción de las empresas de capital extranjero sobre el clima de inversión, las perspectivas para este año y el mediano plazo.

Los resultados del Barómetro reflejan una valoración positiva de la República Dominicana como destino de inversión, sustentada en fortalezas como la estabilidad macroeconómica, la conectividad logística, el acceso a mercados internacionales y la capacidad de adaptación del talento dominicano.

Asimismo, el estudio evidencia una alta intención de reinversión, al revelar que el 59 % de las empresas consultadas proyecta aumentar sus inversiones en el país durante 2026, mientras que más del 85 % espera mantener o incrementar sus niveles de ventas, empleo y generación de divisas.