Empresas comerciales rechazan cambios a Ley de Residuos y advierte sobre nuevas cargas al comercio

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó este miércoles su rechazo a la modificación realizada este día por el Senado a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), al considerar que la iniciativa impone nuevas cargas económicas al sector comercial "sin estudios técnicos ni evaluaciones de impacto que las respalden".

La entidad sostuvo que las empresas del comercio aún se encuentran evaluando los efectos de las recientes medidas tributarias y que la nueva disposición representa otro costo adicional para el sector, aunque se presente bajo la figura de una contribución ambiental.

En un comunicado, la organización cuestionó lo que describió como una práctica recurrente de aprobar políticas públicas sin medir previamente sus consecuencias económicas ni consultar a los sectores afectados.

"El sector comercial apoya la gestión correcta de los residuos. Lo que no puede sostener es que cada nueva ley llegue a cobrarle la cuenta", manifestó la ONEC.

La organización también expresó preocupación por el destino que tendrían los recursos recaudados mediante la contribución especial prevista en la legislación, argumentando que estos fondos fueron concebidos para financiar objetivos ambientales específicos y no para cubrir otras necesidades presupuestarias de los gobiernos locales.

Consideró que utilizar esos recursos para fines distintos desnaturaliza el propósito de la contribución y la convierte, en la práctica, en un impuesto adicional.

Asimismo, recordó que la Ley 166-03 establece que los ayuntamientos deben recibir el 10 % de los ingresos totales del Estado para el desempeño de sus funciones, por lo que, si esos recursos resultan insuficientes, la discusión debería centrarse en ese mecanismo y no en redirigir fondos de carácter ambiental.

La ONEC también criticó el proceso de aprobación de la modificación legislativa, al considerar que se realizó de manera acelerada y sin el nivel de consulta y discusión técnica que, según afirmó, requiere una reforma de esa naturaleza.