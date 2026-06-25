Sanz Lovatón busca en España inversionistas de semiconductores

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, junto a empresarios españoles. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, presentó ante la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (Aesemi) las condiciones que tiene la República Dominicana como socio nearshore confiable y complementario para la industria tecnológica.

Sanz Lovatón hizo énfasis en que el país puede acoger a empresas extranjeras dedicadas a la elaboración de placas de circuito impreso, componentes electrónicos, semiconductores discretos y su ensamblaje, de pruebas y empacado, en el marco de la reconfiguración global de las cadenas de suministro y la estrategia de diversificación promovida por Estados Unidos, Europa y sus aliados.

En la reunión, realizada en la Secretaría de Estado de Comercio, el funcionario reconoció el rol de España como actor estratégico en el ecosistema europeo de semiconductores y manifestó el interés del Gobierno dominicano en construir una relación industrial de largo plazo con esa nación.

Destacó que actualmente 25 empresas electrónicas realizan sus operaciones en el país, generando volúmenes de exportaciones importantes, principalmente al mercado estadounidense.

Resaltó que el territorio dominicano cuenta con la instalación de empresas como Eaton, Rockwell, Jabil, Vishay y otras.

Incentivos que brinda el país

Sanz Lovatón comunicó el marco regulatorio y los incentivos que ofrece el Estado a las empresas de este sector interesadas en instalarse en el país, así como la estructura y acompañamiento de instituciones como el MICM, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Prodominicana y gremios como la Asociación Dominicana de Zonas Francas.

"República Dominicana busca ser el nodo nearshore más competitivo del hemisferio para actividades específicas de la cadena de valor", puntualizó el ministro.

Citó que actualmente se exportan anualmente más de 3,000 millones de dólares de dispositivos tecnológicos médicos, 1,200 millones en aparatos electrónicos y que se cuenta con más de 40 mil trabajadores cualificados para esta industria.

El encuentro forma parte de una jornada de trabajo que realiza en España el titular de Industria, Comercio y Mipymes. Acompañan al ministro una delegación empresarial, encabezada por el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Marranzini y César Dargam, respectivamente.