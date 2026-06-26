Aneih aboga por un esquema de contribución más equitativo y valora avances en Ley de Residuos

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) valoró como positivo el proyecto de Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado por el Senado, al considerar que representa un avance para el manejo de los desechos en el país.

No obstante, la Aneih sostuvo que la legislación debe evolucionar hacia un modelo más equitativo, en el que las empresas que generan mayores volúmenes de residuos asuman una mayor responsabilidad en los costos de su gestión.

El presidente del gremio, Angelo Viro, explicó que la organización objetó el esquema aprobado en diciembre pasado porque establecía niveles de contribución que no diferenciaban adecuadamente entre empresas con volúmenes de facturación muy distintos.

Precisó que, ahora con las modificaciones introducidas, se estableció una segmentación más justa, de manera que las empresas de mayor tamaño realizan aportes más elevados, mientras que numerosas pequeñas y medianas empresas pagan menos de lo que les correspondía bajo el esquema anterior.

"Entendimos que no era razonable que una empresa con ventas de poco más de 100 millones de pesos pagará prácticamente lo mismo que otra con ventas de 3,000 en 4,000 millones. Ahora existe una división más equitativa y quienes tienen un mayor volumen de operaciones realizan un mayor aporte", afirmó.

Viro señaló que la mayor parte de las críticas provienen de las grandes empresas, debido a que son las que registran los incrementos más significativos en sus contribuciones.

Favorece a las medianas y pequeñas

En cambio, indicó que muchas empresas medianas y pequeñas han resultado favorecidas con la nueva estructura de pagos, por lo que no han manifestado el mismo nivel de inconformidad.

Recordó que, bajo el esquema anterior, todas las empresas con ventas superiores a RD$100 millones quedaban prácticamente en una misma categoría de pago, situación que la Aneih consideró inequitativa desde el inicio del proceso de discusión.

Asimismo, el dirigente empresarial explicó que durante aproximadamente seis meses la entidad promovió modificaciones al modelo originalmente aprobado e, incluso, preparó un expediente de inconstitucionalidad por considerar que la estructura de cobros no respetaba el principio de equidad.

Sin embargo, señaló que durante ese período no se logró un consenso que permitiera introducir los cambios antes de la fecha establecida para el pago de las contribuciones.

El presidente de la Aneih reiteró que el debate debe enfocarse en fortalecer una legislación que distribuya las cargas de manera proporcional, tomando en cuenta el tamaño de las empresas y el volumen de residuos que generan.

Finalmente, sostuvo que la asociación agrupa empresas grandes, medianas y pequeñas, por lo que su posición responde al interés de promover un sistema más justo para todos los sectores productivos.