RD adquiere categoría de accionista clase A en el Banco Centroamericano de Integración Económica

Recepción oficial de la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores en Oviedo, España. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana ingresó recientemente a la lista de accionistas "serie A" del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con lo que el país pasa a formar parte del 51 % de la participación accionaria junto a los países fundadores de esta institución.

La decisión aumenta el capital autorizado del BCIE, desde 7,000 millones hasta 10,000 millones de dólares, para continuar fortaleciendo el perfil financiero del banco y ampliar su capacidad crediticia para apoyar proyectos estratégicos de inversión pública e infraestructura para incentivar el desarrollo económico y social de los países miembros.

Esto se produjo luego de que el BCIE aprobara la incorporación mediante resolución durante la sexagésima sexta reunión ordinaria de su asamblea de gobernadores, celebrada en la ciudad de Oviedo, en el principado de Asturias, España, en la que participó el ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz, en calidad de gobernador titular ante este banco.

El Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución multilateral de desarrollo con más de seis décadas de experiencia, enfocada en promover el desarrollo sostenible en todos sus países miembros.

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Fortalecer la cooperación financiera

El encuentro reunió a ministros de Economía y Finanzas y altas autoridades responsables de las políticas económicas de los países miembros.

En este contexto, el ministro sostuvo reuniones bilaterales con autoridades del BCIE y representantes de otros países, orientadas a fortalecer la cooperación financiera e impulsar proyectos estratégicos para la República Dominicana.

El acto inaugural de la asamblea incluyó intervenciones de la presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez; del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; así como del vicepresidente primero del Gobierno de España, ministro de Economía, Comercio y Empresa y gobernador Titular por España ante el BCIE, Carlos Cuerpo.