Adopron pide se aplique cambio impositivo a todos los actores del mercado de bebidas alcohólicas

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) respaldó la promulgación de la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de Crisis Internacional y exigió que su artículo 41 se aplique con igual rigor a todos los actores del mercado de bebidas alcohólicas, sin excepciones ni tratamientos preferenciales.

El gremio señaló que el texto aprobado por el Congreso es categórico al prohibir cualquier deducción, exclusión, segmentación o fraccionamiento del precio de venta al por menor para determinar la base imponible del impuesto selectivo ad valorem.

Según la entidad, la ausencia de una aplicación uniforme del Código Tributario había permitido que algunos actores del mercado pagaran menos impuestos de los establecidos en dicha normativa, generando una competencia desleal que afectó las recaudaciones públicas y socavó la confianza en las instituciones.

Adopron llamó al Estado a aplicar el artículo 41 de la legislación de manera íntegra, uniforme e inmediata, garantizando que no subsista ventaja alguna a favor de ningún operador del sector.

Lo que plantea el artículo

La recién promulgada Ley 30-26 mejoró la redacción del citado artículo, precisando que todos los componentes forman parte de una bebida alcohólica.

En su artículo 41, párrafo 2, la legislación vuelve a ratificar que para la aplicación del componente del impuesto selectivo al consumo (ISC) ad-valorem se considerará como base imponible el precio de venta al por menor del producto.