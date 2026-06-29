APAP se posiciona entre los tres mejores lugares para trabajar en República Dominicana

Sede de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) fue reconocida como el tercer mejor lugar para trabajar en la República Dominicana en 2026, según el más reciente ranking de la firma internacional Great Place to Work (GPTW).

El reconocimiento reafirma el liderazgo de la entidad financiera en la gestión del talento y la efectividad de sus estrategias para promover una cultura organizacional enfocada en el bienestar, la productividad, el clima laboral positivo y el compromiso de sus colaboradores.

"Hemos construido una cultura donde el bienestar de las personas y el alto desempeño se fortalecen mutuamente, creando una experiencia laboral que impulsa el desarrollo y el compromiso de nuestros colaboradores", afirmó Amelia Prota, vicepresidenta senior de Transformación, Talento y Sostenibilidad de APAP.

Great Place to Work distingue a organizaciones que promueven culturas de alta confianza y compromiso. En ese sentido, el posicionamiento de APAP refleja su capacidad de adaptación a las dinámicas del mercado laboral y su enfoque en el desarrollo de sus empleados.

Más de 10 años

La entidad financiera permanece desde hace más de 10 años consecutivos en el ranking de Great Place to Work, según indica una nota de prensa.

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La evaluación se sustenta en la auditoría de prácticas de gestión humana y en la percepción directa de colaboradores y líderes sobre su experiencia laboral.