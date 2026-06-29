RD y Bélgica firman acuerdo aduanero para reforzar lucha contra el narcotráfico

El director general de Aduanas de la República Dominicana, Nelson Arroyo, (izquierda), y el administrador general de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica, Kristian Vanderwaeren. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana y el Reino de Bélgica firmaron este lunes un Memorando de Entendimiento en materia aduanera para fortalecer la cooperación bilateral en la prevención, investigación y combate de las infracciones aduaneras y la delincuencia organizada transnacional, con énfasis en el tráfico ilícito de drogas.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales del Reino de Bélgica por el director general de Aduanas de la República Dominicana, Nelson Arroyo, y el administrador general de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica, Kristian Vanderwaeren, refiere una nota de prensa.

Señala que el memorando establece un marco de cooperación para el intercambio de experiencias, información e inteligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana y el análisis conjunto de riesgos, tendencias y métodos utilizados por redes criminales que operan a través del comercio internacional.

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Cooperación contra narcotráfico

Asimismo, indica que contempla el desarrollo de operaciones coordinadas, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación entre ambas administraciones aduaneras para proteger la integridad de la cadena internacional de suministro.

El acuerdo también busca reforzar la cooperación frente a los desafíos que plantea el narcotráfico internacional, especialmente ante el incremento del uso de rutas comerciales y puertos para el tráfico ilícito de drogas.

Resalta que este memorando representa el tercer resultado concreto de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la República Dominicana en Bélgica y la Misión ante la Unión Europea, para establecer un marco integral de cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Actores y ceremonia

Reseña que como parte de esa estrategia, en abril ambos países firmaron un memorando de entendimiento entre la Policía Nacional dominicana y la Policía Federal de Bélgica. Posteriormente, el 15 de junio, suscribieron un acuerdo de seguridad marítima entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio Público Federal de Movilidad y Transporte del Reino de Bélgica.

En la ceremonia participaron la embajadora dominicana ante Bélgica y jefa de Misión ante la Unión Europea, Joan M. Cedano; el asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, Gabino José Polanco; la ministra consejera Ellen Martínez de Cooreman; la asistente del director general, Nohely Bencosme, y funcionarios de la administración aduanera belga.

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