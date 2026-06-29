Adesinc destaca la importancia de la seguridad privada en República Dominicana

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) afirmó este lunes que la seguridad privada formal constituye un complemento de la labor del Estado y reiteró la necesidad de aprobar una legislación moderna que establezca reglas claras para fortalecer la capacitación del personal y elevar los estándares de la industria en República Dominicana.

La posición fue expresada por el director ejecutivo de Adesinc, Víctor Garrido, durante el Congreso Mundial de Seguridad 2026, celebrado en São Paulo, Brasil, con la participación de representantes empresariales, reguladores y especialistas de distintos países para analizar los principales desafíos de la seguridad privada en la región.

Durante su intervención, Garrido sostuvo que la actualización del marco normativo contribuiría a la profesionalización del sector y ofrecería mayores garantías tanto a las empresas como a la ciudadanía.

"Cuando las empresas cumplen, cuando los oficiales están capacitados y cuando existen reglas claras, gana la ciudadanía, gana el sector productivo y gana el país", expresó el ejecutivo, al destacar el impacto económico y social de la seguridad privada en la República Dominicana.

Necesidad de modernización

En el marco del encuentro también fue electo el presidente de Adesinc, Freddy González Estrada, como vicepresidente para Centroamérica de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (Fepasep), una designación que fortalece la representación dominicana dentro de ese organismo regional.

Garrido señaló que la participación en foros internacionales permite intercambiar experiencias, conocer mejores prácticas y promover una visión más transparente y profesional de la seguridad privada.

Durante la asamblea de Fepasep se abordaron temas relacionados con la formalización de las empresas, la profesionalización del personal, el fortalecimiento institucional y la actualización de los marcos regulatorios en los países miembros.

Adesinc recordó que miles de oficiales de seguridad prestan servicios diariamente en empresas, industrias, comercios, entidades financieras, centros de salud, proyectos turísticos y residencias del país, por lo que reiteró su compromiso de impulsar una reforma legal que modernice el sector y fortalezca la cooperación internacional para elevar los estándares de la industria.