AFP Popular adquiere a la Administradora de Fondos de Pensiones Romana

La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) y la AFP Romana anunciaron un proceso de integración, aprobado por la Superintendencia de Pensiones (Sipen), que permitirá ampliar la cobertura, fortalecer capacidades operativas y brindar mayor valor a los afiliados de esta última, fortaleciendo la calidad del servicio y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema previsional dominicano.

La operación se desarrolló conforme al marco regulatorio vigente y permitirá capturar eficiencias y robustecer procesos, con el objetivo de ofrecer una atención más ágil, consistente y transparente y fortalecer la experiencia del afiliado, según indica una nota de prensa.

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Hasta el pasado mayo, AFP Romana contaba con una matrícula de 35,697 afiliados, de acuerdo con las estadísticas de la Sipen.

Asimismo, continuará consolidando el posicionamiento de AFP Popular, que cuenta con 1.6 millones de afiliados y la mayor participación del sistema, administrando más de 428,450 millones de pesos en fondos de pensiones, con una gestión certificada bajo estándares internacionales de calidad ISO 9001.

AFP Popular señaló que mantendrá una comunicación oportuna con los afiliados y partes interesadas, priorizando la continuidad de los servicios, el cumplimiento regulatorio y una transición ordenada centrada en el afiliado y respaldada por una red de atención y canales más integrados.

Proceso no afecta a los fondos

La entidad recordó que este proceso de integración no afecta a los fondos y cuentas individuales de los afiliados, que se mantienen bajo su titularidad, conforme a las disposiciones aplicables y la supervisión del regulador.

"Esta es una integración estratégica que consolida capacidades, fortalece la gobernanza y eleva nuestros estándares de servicio, en línea con una gestión responsable y de largo plazo para los afiliados", expresó Luis José Jiménez, vicepresidente ejecutivo de AFP Popular.

La operación se enmarca en el estricto cumplimiento del marco regulatorio vigente y bajo la supervisión de la SIPEN y las autoridades competentes, garantizando en todo momento la protección de los fondos y derechos de los afiliados.