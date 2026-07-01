Cuestionan la urgencia detrás de otra reforma a la Ley de Residuos Sólidos

El rechazo del sector privado al nuevo proyecto de reforma a la Ley 225-20 sobre Coprocesamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos sumó este miércoles nuevas voces que cuestionan la urgencia con la que el Congreso Nacional aprobó el aumento de las contribuciones a las empresas y lo puso en manos del Poder Ejecutivo.

El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), William Malamud, manifestó que reformas de alto impacto que inciden sobre la competitividad, la sostenibilidad y el clima de inversión –como la que se pretende con esta normativa– se deben hacer con el tiempo necesario para asegurar una discusión participativa basada en evidencia.

"La urgencia no debe sustituir el consenso ni la calidad legislativa", enfatizó el ejecutivo en una nota de prensa, quien enfatizó que este tipo de decisiones deben aprobarse con un sentido de oportunidad, pero también "con el tiempo necesario" para ser discutidas.

Si bien el gremio reconoce la facultad constitucional del Congreso Nacional para conocer y aprobar iniciativas legislativas, considera que estas reformas resultan más fructíferas cuando resultan de "procesos amplios de deliberación, análisis técnico y consulta con los sectores involucrados", sobre todo cuando los cambios se enfocan en las obligaciones, contribuciones y esquemas institucionales.

La institución ponderó que la calidad regulatoria, la seguridad jurídica y la previsibilidad son factores fundamentales para fortalecer la confianza de los inversionistas y garantizar que los objetivos de política pública puedan alcanzarse de manera efectiva y con el respaldo de los distintos actores involucrados.

En ese sentido, reiteró que la participación de los actores impactados, la evaluación técnica de las implicaciones económicas, operativas y ambientales y la construcción de consensos constituyen elementos esenciales para fortalecer la legitimidad, efectividad y sostenibilidad de cualquier reforma de impacto.

Las grandes empresas del comercio coinciden

Para la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), que agrupa a algunas de las grandes cadenas de supermercados en el país, el incremento en el régimen contributivo que reforma la ley de residuos, modificada por última vez mediante la Ley 98-25, "mantiene un escenario de incertidumbre".

Indicó que, más allá de los ajustes realizados a la escala contributiva, "preocupa el precedente que supone modificar reiteradamente una norma de alto impacto económico mediante procedimientos de urgencia y con escasos espacios para el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados".

"El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días", señaló la organización en una nota de prensa.

Recordó que la reforma fue aprobada por el Senado apenas días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial, establecido para el 30 de junio. Posteriormente, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones, incluyendo cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y la extensión excepcional de los plazos de pago para las empresas que aún no habían realizado la contribución.

La organización aseguró que respalda los esfuerzos orientados a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos, reconociendo la importancia de dotar al país de mecanismos de financiamiento para enfrentar este desafío ambiental.

Sin embargo, insistió en que los cambios legislativos deben sustentarse en análisis técnicos, procesos de consulta amplios y reglas estables que brinden certeza tanto al Estado como a los contribuyentes.