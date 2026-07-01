El Cibao concentra el 50 % de los parques de zonas francas del país

La nueva junta directiva de Azocibao y el director del CNZFE, Johannes Kelner. ( FUE )

El empresario Marco Cabral fue reelegido como presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao (Azocibao), luego de recibir el respaldo de los miembros de la organización para continuar dirigiendo la entidad hasta el 2027.

Durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Eleccionaria de Azocibao, Cabral declaró que en 2025 el sector alcanzó los 98 parques en operación, con 858 empresas funcionando a capacidad, generando 200,237 empleos directos y registrando exportaciones por 8,548.6 millones de dólares.

"La Región Norte concentra el 50 por ciento de los parques y de las empresas y el 40 por ciento de los empleos directos del sector", resaltó el titular de la entidad.

Junta directiva

Además de Cabral, la junta directiva la integran José Torres, de la empresa RJ Torres, como primer vicepresidente; Óscar Frías, en representación de Swedish Match, como segundo vicepresidente; Francisco Rodríguez, de Caribbean Industrial Park, como secretario, y Catalina Bermúdez, por la empresa de artículos de piel "Los Favoritos", como tesorera.

Te puede interesar Zonas francas representan cerca del 60 % del intercambio comercial del país, afirma Sanz Lovatón

Como vocales fueron electos Ana Patricia Bonilla, por Bojos Tanning; Alexander Boitel, por Industrial Sewn Products; Fernando Lama, por Now Logistic; Pablo Granados, por el Parque Industrial Tamboril; Juan Lendoiro, por VoiceTeam, y Catherine Llibre, por Cloud Manufacturing.

También, Ian Álvarez, por Synergies; José Clase, por D´Clase Shoes; Augusto Reyes, por Swisher Dominicana, y Kevin Cabral, por Hilos ACE.

La asamblea de Azocibao contó con la presencia del director del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Johannes Kelner, quien tuvo a su cargo la juramentación de la nueva Junta Directiva.