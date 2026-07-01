RD busca captar nuevas inversiones con foro que reúne delegaciones de más de 52 países

De izquierda a derecha, directora de ProDominicana, Viviana Riveiro; el comunicador Sergio Carlo; el presidente Luis Abinader; Joel Santos, ministro de Energía y Minas, y Eduard Verás, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La República Dominicana abrió este miércoles el Foro de Inversión de las Américas 2026 con el objetivo de atraer nuevos capitales y fortalecer alianzas estratégicas en la región, en un encuentro que reúne a representantes de gobiernos, empresas y organismos multilaterales de más de 52 países.

Al dejar inaugurado el evento, el presidente Luis Abinader afirmó que el país mantiene una de las economías más dinámicas de América Latina y destacó que recibe más de 11 millones de visitantes al año, factores que, junto con la estabilidad macroeconómica, las zonas francas, la conectividad y los acuerdos comerciales, fortalecen su posición como destino para la inversión.

El mandatario sostuvo que el foro se celebra en un momento de transformaciones en la economía mundial y planteó que las Américas cuentan con los recursos, el talento humano y la capacidad productiva para convertirse en uno de los principales motores del crecimiento global, siempre que prevalezcan la cooperación y la confianza.

"La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna. Convierte una idea en una inversión y una oportunidad en una empresa", expresó.

Abinader señaló que las zonas francas generan más de 200,000 empleos directos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales, mientras que el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, abordó los desafíos de la competitividad y la innovación en el contexto económico actual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/whatsapp-image-2026-07-01-at-83727-pm-18005a8a.jpeg El presidente Luis Abinader durante su participación en la actividad. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante la actividad, ProDominicana entregó la sexta edición de los Reconocimientos a la Inversión a empresas de los sectores agroindustrial, construcción, comercio, industria, energía, turismo, servicios, financiero y sostenibilidad.

El Foro de Inversión de las Américas 2026 es organizado por ProDominicana y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA)