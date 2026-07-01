RD busca captar nuevas inversiones con foro que reúne delegaciones de más de 52 países
El Foro de Inversión de las Américas 2026 fue inaugurado este miércoles por el presidente Luis Abinader
La República Dominicana abrió este miércoles el Foro de Inversión de las Américas 2026 con el objetivo de atraer nuevos capitales y fortalecer alianzas estratégicas en la región, en un encuentro que reúne a representantes de gobiernos, empresas y organismos multilaterales de más de 52 países.
Al dejar inaugurado el evento, el presidente Luis Abinader afirmó que el país mantiene una de las economías más dinámicas de América Latina y destacó que recibe más de 11 millones de visitantes al año, factores que, junto con la estabilidad macroeconómica, las zonas francas, la conectividad y los acuerdos comerciales, fortalecen su posición como destino para la inversión.
El mandatario sostuvo que el foro se celebra en un momento de transformaciones en la economía mundial y planteó que las Américas cuentan con los recursos, el talento humano y la capacidad productiva para convertirse en uno de los principales motores del crecimiento global, siempre que prevalezcan la cooperación y la confianza.
"La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna. Convierte una idea en una inversión y una oportunidad en una empresa", expresó.
Abinader señaló que las zonas francas generan más de 200,000 empleos directos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales, mientras que el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, abordó los desafíos de la competitividad y la innovación en el contexto económico actual.
Durante la actividad, ProDominicana entregó la sexta edición de los Reconocimientos a la Inversión a empresas de los sectores agroindustrial, construcción, comercio, industria, energía, turismo, servicios, financiero y sostenibilidad.
El Foro de Inversión de las Américas 2026 es organizado por ProDominicana y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA)