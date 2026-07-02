Desde tarántulas hasta rifles, lo que intenta entrar ilegal a RD

Cigarrillos, armas de fuego, artículos tecnológicos y hasta animales exóticos, son algunos de los decomisos realizados con mayor frecuencia por la Dirección General de Aduanas (DGA), además de otros productos u objetos que podrían carecer de controles sanitarios o estándares de seguridad y que perjudicarían la salud del dominicano.

La entidad dijo que en el pasado identificó la presencia de animales exóticos como tarántulas transportadas por un pasajero vía aeropuerto y caballitos de mar disecados, que intentaban emigrar a la nación dominicana mediante puertos marítimos.

En contraste, indicó que ciertos hallazgos relacionados a la vida silvestre dentro de zonas primarias no son muy frecuentes en los decomisos.

Incautaciones inusuales

Sin embargo, la incautación más extraña o inesperada que ha realizado la entidad en los últimos años estuvo vinculada a la detección de 23 armas de fuego, 18 cargadores de fusil y 19 rifles de alto calibre dentro de un contenedor que transitaba por la República Dominicana con destino hacia Haití.

"La detección de narcóticos, divisas, armas de fuego y armas blancas, producen un mayor nivel de alerta y cautela, debido al riesgo que representan y a su estrecha vinculación con el crimen organizado y el lavado de activos", dijo la entidad.

Dentro de las mercancías que con mayor frecuencia intentan entrar a la República Dominicana de manera ilegal, Aduanas destaca a los medicamentos, vehículos, productos de origen animal y vegetal, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, más de 25 mil artículos de cuidado personal en un solo operativo y 326 mil de manera general; materia prima utilizada para fabricar productos fraudulentos de manera local y artículos que vulneran la propiedad intelectual.

Solo en algunos operativos recientes se han detectado cargamentos de más de 56 mil perfumes y decenas de miles de productos vinculados a moda y tecnología.

Le siguen los decomisos que superan las 154 mil unidades de aparatos electrónicos y más de 734 mil accesorios de celulares retenidos durante 2026, consideras mercancías no tradicionales que más han aumentado tras el auge de las compras online.

Otras son las mercancías vinculadas al entretenimiento y personajes comerciales, productos altamente comercializados a través de plataformas digitales y paquetería internacional, juguetes, maquillaje y artículos escolares y del hogar.

Crecimiento de mercancías ilegales

A esto se añaden grandes cantidades de confecciones y calzados con infracciones marcarias, incluyendo cargamentos de más de 12 mil piezas de vestir en una sola operación y decenas de miles de pares y accesorios relacionados al sector moda.

Afirmó que el decomiso de los productos anteriormente mencionados es frecuente y mantiene una tendencia sostenida al alza con un crecimiento significativo entre 2020 y 2026, pasando de cientos de miles de unidades retenidas a más de 7 millones en el período más reciente.

Aduanas asocia esa situación al auge del comercio electrónico, el incremento de importaciones masivas de bajo costo y el uso indebido de signos distintivos reconocidos para comercializar productos falsificados dirigidos al consumo masivo.

Manifestó que Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Guyana, Perú, México y Colombia, son los países de origen con la mayor parte de estas cargas ilícitas.

Las mercancías que generan mayores pérdidas económicas al Estado Dominicano son las que reflejan alta carga tributaria, ya que su comercialización ilegal implica una evasión significativa de ingresos fiscales, como los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los combustibles, según señaló.

Un ejemplo del ingenio y creatividad de las personas que intentan burlar la ley, fue en uno de los operativos que realizó Aduanas, donde detectó accesorios para celulares que aparentaban ser productos genéricos, pero que eran mercancías que tenían stickers adheridos para ocultar signos distintivos y marcas falsificadas impresas de los productos y empaques.

"Al remover los adhesivos, se confirmó la infracción marcaria y se procedió con la retención de la carga", agregó.

Explicó que este tipo de modalidad muestra cómo algunas redes intentan ocultar mercancías falsificadas a través de métodos sencillos pero difíciles de detectar a simple vista, especialmente en artículos como accesorios tecnológicos y productos vinculados al comercio electrónico.

Puntualizó que las organizaciones criminales y los individuos involucrados en actividades ilícitas buscan constantemente innovar para evadir los controles aduaneros.

Para poder detectar las mercancías ilícitas, Aduanas usa los escáneres de alta densidad (Rayos X), que según dijo han facilitado la detección de pertrechos militares, cigarrillos, bebidas alcohólicas y demás, introducidas mediante el ocultamiento en contenedores y el no manifiesto cuando se trata de carga aérea.

Además, la entidad emplea herramientas de gestión de riesgos que permiten focalizar los esfuerzos de control en aquellas cargas que presentan mayores niveles de amenaza e impacto.

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