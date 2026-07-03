El Aeropuerto de Punta Cana reconoce a aerolíneas y empresas aliadas por su desempeño en 2025

El Aeropuerto de Punta Cana celebró la entrega anual de reconocimientos a las aerolíneas y empresas aliadas que se destacaron por su desempeño durante el 2025, reafirmando una tradición de más de 10 años que reconoce la excelencia, la seguridad operacional y el compromiso con la experiencia del pasajero dentro de la comunidad aeroportuaria.

La premiación distingue a líneas aéreas, empresas de asistencia en tierra (handlers), concesionarios y consignatarios, cuyos resultados son evaluados a partir de indicadores objetivos relacionados con el cumplimiento de slots, seguridad operacional, desempeño operativo, satisfacción de los pasajeros y categorías especiales.

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Durante la ceremonia fueron entregados los Premios a Mejores Aerolíneas ASQ (Airport Service Quality, por sus siglas en inglés), que reconocen a las aerolíneas mejor valoradas por los pasajeros en las encuestas aplicadas para medir la satisfacción del cliente en el Aeropuerto de Punta Cana:

Mejor aerolínea ASQ (1-10 encuestas):

· Gol Airlines

· World2Fly



Mejor aerolínea ASQ (11-30 encuestas):

· Discover Airlines

· Air Europa

· Condor



Mejor aerolínea ASQ (31-80 encuestas):

· Frontier Airlines

· Avianca



Mejor aerolínea ASQ (+81 encuestas):

· Delta Air Lines

En la experiencia de pasajeros fueron seleccionadas categorías vinculadas a la cortesía y a la amabilidad del personal, reconociendo a:

Empresa destacada en cortesía y amabilidad:

· JetBlue

· Envoy

· Servair



Empresa comprometida con la experiencia del pasajero:

· Food Management Services

La seguridad operacional es un pilar fundamental en sus operaciones, en este sentido se reconocieron las siguientes empresas:

Mejor promoción de la seguridad operacional:

· United Airlines



Mayor aseguramiento de la seguridad operacional:

· GPD



Mayor compromiso con la seguridad operacional:

· MCL – servicio y mantenimiento de aeronaves

En cuanto al desempeño operativo, basados en precisión, tiempo y e?ciencia a nivel global, se reconocieron las siguientes aerolíneas:

On-time performance (95 %):

· Copa Airlines



Best ground turnaround time – long haul operation:

· British Airways



Best overall route performance (ATL):

· Delta Air Lines

Asimismo, el Aeropuerto de Punta Cana otorgó dos reconocimientos especiales a Jorge Terán Pillier y Yuderka Torres, en honor a su dedicación, liderazgo y valiosos aportes al fortalecimiento de la seguridad operacional y al bienestar de la comunidad aeroportuaria.

Compromiso con la mejora continua

Con esta premiación anual, la terminal reafirma su compromiso con la mejora continua y el trabajo conjunto con sus aliados estratégicos para seguir elevando los estándares de servicio, eficiencia y seguridad que distinguen a la terminal aérea, indicó la empresa a través de una nota de prensa.