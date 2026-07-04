Estaciones mantienen pagos con tarjeta pese a advertencia de Anadegas

Algunas estaciones de combustibles en la República Dominicana mantienen sus ventas mediante el uso de verifones, pese a que la Asociación Dominicana de Detallistas de Combustibles (Anadegas) advirtió que retiraría estos terminales de pago electrónico de sus estaciones afiliadas.

Tras realizar un recorrido por varios establecimientos, algunos empleados de las estaciones Shell, Ecopetróleo y TotalEnergies confirmaron que los clientes continúan pagando el combustible con tarjeta bancaria y que, hasta el momento, no han recibido órdenes de retirar los verifones.

"Cada bombero tiene un verifón", indicaron, al afirmar que el sistema continúa funcionando de manera normal, aunque sostuvieron que se mantienen a la espera de instrucciones.

Reacción de consumidores

Al ser consultados, algunos consumidores que reciben el servicio de venta de gasolina destacaron que es poco probable que los pagos en efectivo sustituyan a las tarjetas, puesto que esta disposición representaría un retroceso frente al avance de la tecnología y muchos se han acostumbrado al uso del pago electrónico.

Otros consideraron que, de ponerse en marcha la iniciativa, la gente se acostumbraría a retirar dinero del banco, porque, de todos modos, el ciudadano necesita combustible para su vehículo.

Anadegas había advertido que podría retirar los verifones de sus 780 estaciones de combustibles en protesta por los cobros excesivos impulsados por las empresas financieras que administran ese servicio, ya que los detallistas perciben un margen de al menos 25 pesos por galón de combustible vendido, pero de esa cantidad deben desembolsar siete pesos en comisiones a esas empresas, lo que equivale al 27 % de su ganancia bruta.

Anadegas aseguró que no ha dispuesto de manera oficial que los clientes paguen en efectivo el consumo de gasolina, por lo que se mantiene en negociaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Pro Consumidor.

La vicepresidenta Raquel Peña garantizó que habrá un acuerdo con los detallistas de gasolina para buscar una solución a esta situación.

Leer más Detallistas de combustibles advierten retirarán verifone de las estaciones