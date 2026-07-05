Anadegas acepta diálogo y mantendrá pagos con tarjetas en estaciones de combustibles

Los verifones seguirán en las estaciones de combustibles. ( DL/ARCHIVO )

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) informó este domingo que aceptó la mediación propuesta por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Proconsumidor para buscar una salida al conflicto por los costos del uso de los equipos verifone en las estaciones de combustibles.

La entidad amenazó hace unos días con retirar los aparatos de las estaciones de expendio de combustibles ante los "pocos" margenes de ganancias que perciben sus afiliados.

El presidente del gremio, Juan Elías Pérez, dijo que el director ejecutivo de Proconsumidor, Eddy Alcántara, convocó a una reunión para el próximo martes con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes.

Según Pérez, las 780 estaciones afiliadas a Anadegas consideran que el costo de las transacciones con tarjetas de crédito resulta excesivo. Indicó que actualmente pagan alrededor de siete pesos por cada galón de combustible vendido mediante ese método, lo que, afirmó, equivale a cerca del 27 % de la ganancia bruta por galón.

Como alternativa, el gremio propone una tarifa fija de 30 centavos por cada galón vendido mediante pagos electrónicos. También solicitó la participación de la Superintendencia de Bancos en las conversaciones, al entender que esa entidad puede contribuir a una solución al conflicto.

Mientras se desarrollan las negociaciones, Anadegas instruyó a sus asociados a continuar aceptando pagos con tarjetas de crédito y débito en las estaciones de combustibles.

No obstante, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, una eventual suspensión del servicio sería aplicada de manera simultánea por las estaciones afiliadas en todo el país.