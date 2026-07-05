Foro deja intenciones de inversión en RD por más de US$3,700 MM

La República Dominicana reafirmó su liderazgo como uno de los destinos más dinámicos y competitivos para la inversión extranjera en las Américas, luego de la celebración del Americas Investment Forum (AIF) 2026, organizado por ProDominicana en alianza con la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (Waipa).

Durante tres días, el país se convirtió en el principal punto de encuentro para la inversión en el hemisferio, congregando a más de 2,000 participantes provenientes de 52 países, incluyendo representantes de 26 agencias homólogas de promoción de inversiones, autoridades gubernamentales, inversionistas, organismos multilaterales, representantes del sector privado y líderes internacionales.

Como principal resultado del foro, se generaron intenciones de inversión estimadas en 4,151.3 millones de dólares para la región, de las cuales el 90 % corresponde a proyectos dirigidos hacia la República Dominicana, confirmando la confianza de los inversionistas internacionales en el país y fortaleciendo su posición como uno de los principales destinos de capital productivo.

La estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la apertura a la inversión, la infraestructura y la condición de hub logístico, el fortalecimiento institucional y la alianza público-privada se resaltaron como pilares del clima de negocios del país.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, quien es además vicepresidenta de Waipa, afirmó que los resultados alcanzados reflejan la confianza que la comunidad internacional deposita en la República Dominicana y el posicionamiento que el país ha construido como plataforma regional para la inversión.

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Destacó que estos logros son consistentes con el desempeño económico nacional, que alcanzó un récord de 5,032.8 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2025, evidenciando la efectividad de las políticas públicas orientadas a la promoción, facilitación y retención de inversiones impulsadas por el Gobierno dominicano.

Durante el primer trimestre de este año la inversión extranjera registra un desempeño extraordinario, alcanzando los 1,671.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 16 %.

Entre los principales resultados del foro, las sesiones de Project Pitch presentaron un portafolio de seis proyectos de inversión dominicanos, valorados en 985.2 millones de dólares, mientras que las rondas de negocios generaron oportunidades e intenciones de inversión superiores a 3,000 millones en sectores estratégicos como energía, turismo, infraestructura, construcción, logística, manufactura, zonas francas y tecnología.

El AIF 2026 también fortaleció la cooperación internacional mediante la renovación del Memorándum de Entendimiento entre ProDominicana y el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras, así como la firma de un nuevo acuerdo con la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay (Rediex), con el respaldo de la Cámara de Comercio Domínico-Paraguaya.

De igual forma, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue presentada la actualización del Mapa de Inversiones Sostenibles de la República Dominicana, una herramienta estratégica que facilita la identificación de oportunidades de inversión en todo el territorio nacional y fortalece la toma de decisiones de potenciales inversionistas.

Este escenario sirvió para anunciar las importantes inversiones de The Palace Company en el sector turístico, encabezada por su CEO, Gibran Chapur, con más de 3,000 habitaciones, así como nuevos proyectos empresariales, como la más grande iniciativa de almacenamiento de energía del Caribe, por AES Dominicana; la expansión de Nigua Free Zone y nuevas inversiones de Gravita Dominicana, iniciativas que contribuirán a la generación de empleos de calidad, la diversificación productiva y el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales.

La jornada de clausura reunió a representantes de organismos multilaterales, agencias de promoción de inversiones, empresas globales y expertos internacionales para debatir sobre las tendencias que están redefiniendo la inversión mundial.

Temas abordados

Entre los principales temas abordados destacaron el nearshoring, la inteligencia artificial, la transformación digital, el financiamiento sostenible, la infraestructura, las zonas francas, el turismo, la transición energética y las cadenas globales de valor.

Como resultado de los espacios de intercambios de conocimientos, los más de 50 expertos coincidieron en que el talento humano, la innovación, la sostenibilidad y la cooperación entre los sectores público y privado serán los principales motores para fortalecer la competitividad y atraer inversión en los próximos años.

En el cierre del encuentro, fue presentada la Declaración del Americas Investment Forum 2026, leída por el presidente de Waipa, Mohammed Mulla Yaqoub, seguida de las palabras de clausura del director ejecutivo de la organización, Ismail Ersahin, quienes reafirmaron el compromiso de impulsar una agenda internacional basada en la cooperación, la innovación, la sostenibilidad y la transformación productiva para la región de las Américas y el Caribe.