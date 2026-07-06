La amenaza de retirar los verifones: ¿en qué consiste el conflicto entre Anadegas y la banca?

Las estaciones de gasolina se quejan de las comisiones que se les cobra cuando los consumidores pagan su servicio con tarjeta. ( FUENTE EXTERNA )

La amenaza de que cientos de estaciones de combustibles retiren los verifones puso a muchos consumidores en alerta: ¿habrá que volver a pagar gasolina solo en efectivo?

Por ahora, no.

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) aceptó dialogar con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y Proconsumidor, por lo que sus estaciones afiliadas seguirán aceptando pagos con tarjetas de crédito y débito mientras se busca un acuerdo.

El conflicto está en las comisiones.

Anadegas dice que las estaciones ganan alrededor de 25 pesos brutos por cada galón vendido, pero que cuando el cliente paga con tarjeta deben entregar cerca de siete pesos en comisiones a las empresas que manejan los verifones.

Según el gremio, eso representa aproximadamente el 27 % de su ganancia bruta por galón.

Por eso, su presidente, Juan Elías Pérez, advirtió que podrían retirar los verifones de las 780 estaciones afiliadas si no se reducen esos costos.

¿Qué pide Anadegas?

El gremio propone pagar una tarifa fija de 30 centavos por cada galón vendido mediante pagos electrónicos. También quiere que participe la Superintendencia de Bancos en las conversaciones.

¿Qué dice el Gobierno?

La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que habrá una solución.

"Hablando se entiende la gente", dijo al referirse al conflicto.

¿Qué significa para los consumidores?

Si no hay acuerdo, algunas estaciones podrían dejar de aceptar tarjetas y exigir pagos en efectivo. Eso afectaría a conductores que usan tarjetas para organizar sus gastos, empresas con flotillas, choferes y personas que no suelen cargar efectivo.

Pero, por ahora, la medida está en pausa.

Anadegas aceptó el diálogo y pidió a sus afiliados mantener los pagos electrónicos hasta que concluyan las negociaciones.

La reunión convocada para este martes será clave para saber si el conflicto se resuelve o si vuelve la amenaza de apagar los verifones en las estaciones de combustibles.