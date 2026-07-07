Banreservas avanza 15 posiciones en el ranking de los 1,000 bancos más importantes del mundo

El Banco de Reservas se posicionó en el puesto 671 de los 1,000 bancos más importantes del mundo en el ranking que elabora anualmente la revista financiera internacional The Banker, escalando 15 posiciones con respecto al año anterior, un avance que refleja su fortaleza, liderazgo y capacidad de innovación dentro del sistema financiero.

Además, la publicación reconoció a Banreservas como el banco número uno en calidad de activos del Caribe y la principal entidad financiera de la República Dominicana. Asimismo, lo ubicó entre los cinco bancos con mejor desempeño de la región caribeña.

Al referirse a estas distinciones, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que estos reconocimientos reflejan el crecimiento sostenido de la entidad y su contribución al desarrollo económico del país.

"Que una institución financiera de un país pequeño como el nuestro ocupe el puesto 671 del ranking mundial de los bancos más importantes representa un importante logro que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando como el banco de todos los dominicanos", puntualizó.

Aguilera destacó que Banreservas, con casi 85 años de historia, ha sido un actor clave en el impulso de los distintos sectores productivos de la República Dominicana, contribuyendo al bienestar de miles de familias y respaldando iniciativas que fortalecen el crecimiento nacional.

Asimismo, señaló que los reconocimientos otorgados por The Banker reafirman la capacidad de la institución para combinar crecimiento, rentabilidad y una adecuada gestión del riesgo, consolidando su posición como el principal banco del país.

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Agregó que esta distinción respalda el compromiso institucional de continuar impulsando una banca sólida, eficiente e innovadora, orientada a generar valor sostenible para sus clientes y a contribuir al desarrollo económico y social del país.

Criterios de The Banker

The Banker clasifica a los bancos más importantes del mundo tomando como referencia su capital de nivel 1 (Tier 1), considerado el principal indicador internacional de solidez financiera.

Adicionalmente, evalúa variables como la rentabilidad, el crecimiento, la fortaleza patrimonial, la calidad de los activos y el retorno ajustado al riesgo, criterios que sirven de base para establecer los rankings de desempeño bancario.

La publicación también considera indicadores relacionados con la escala operativa y la excelencia en la gestión del riesgo crediticio, aspectos que reflejan la fortaleza financiera de las instituciones y su posición de liderazgo tanto en sus mercados nacionales como a nivel regional.

En la edición de 2025, Banreservas ocupó el puesto 686 del ranking mundial. Este año ascendió 15 posiciones hasta situarse en el lugar 671, acercándose al grupo de las principales entidades financieras del mundo y consolidando su fortalecimiento entre las instituciones de intermediación financiera del continente americano.