El Banco Popular fabricará sus tarjetas "gnial" con plástico recuperado del océano

El Banco Popular Dominicano informó que sus tarjetas de crédito y débito "gnial" serán fabricadas con plástico recuperado de las costas de Sánchez, provincia Samaná, en una iniciativa desarrollada junto con la organización ambiental Parley for the Oceans.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad y banca responsable del Banco Popular, que incorpora principios de economía circular en el desarrollo de productos financieros y promueve la participación activa de sus clientes en acciones que contribuyan a la preservación del medioambiente.

De esta forma, las nuevas tarjetas "gnial" generan un impacto social positivo al involucrar a comunidades locales en las labores de recolección y recuperación del plástico. Asimismo, permitirá a los tarjetahabientes donar sus Millas Popular para respaldar iniciativas de protección de ecosistemas costeros y reducción de residuos plásticos en el país, desarrolladas por Parley for the Oceans, según explica una nota de prensa.

Por cada donación de Millas Popular realizada a Parley for the Oceans, el Banco Popular y el Caribbean Biodiversity Fund (CBF), a través del Fondo Marena, igualarán ese aporte, triplicando los recursos destinados a iniciativas de conservación de los océanos.

Innovación con propósito

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, afirmó que la evolución de las tarjetas gnial responde al propósito de integrar la innovación financiera con la sostenibilidad y generar un impacto positivo para las nuevas generaciones.

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"Con esta iniciativa conectamos dos propósitos fundamentales para nuestra organización: ofrecer soluciones financieras relevantes para nuestros jóvenes y contribuir activamente a la protección de nuestros ecosistemas marinos. Transformar plástico recuperado de las costas dominicanas en un producto de uso cotidiano demuestra que la innovación y la responsabilidad ambiental pueden avanzar de la mano", expresó.

Beneficios para una nueva generación

El producto financiero posee una tasa de interés preferencial y comisiones reducidas. Está dirigida a jóvenes entre 18 y 34 años. Su incorporación se realizará de manera gradual durante los procesos de renovación y reposición de las tarjetas, sin costo adicional para los clientes.

El cambio no modifica las condiciones del producto, por lo que se mantienen los límites de crédito, la tecnología de pagos sin contacto (contactless) y los beneficios vigentes.

Entre estos beneficios figura un cinco por ciento de reembolso o cashback en categorías como comida rápida, juegos digitales, plataformas de streaming, cines, veterinarias y Airbnb, con un tope mensual de devolución de 1,000 pesos.

Asimismo, la tarjeta mantiene la doble acumulación de Millas Popular en los consumos realizados en establecimientos deportivos y recreativos, universidades, librerías y compras en Amazon y Apple, mientras que el resto de las compras continúa generando millas de acuerdo con las condiciones del programa.

El producto también ofrece emisión y renovación sin costo, entre otros beneficios.