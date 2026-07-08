Corporación Zona Franca Santiago presenta iniciativa para competir en la economía global

La Corporación Zona Franca Santiago presentó la visión de "Santiago Business City", una propuesta de desarrollo urbano y económico que busca competir en la economía global y convertirse en uno de los principales destinos de negocios de las Américas.

Así lo planteó Martín Ibarra, consejero estratégico global de la corporación, quien explicó que la región ha desarrollado pocas ciudades nuevas en las últimas décadas y que esa realidad abre una oportunidad excepcional para que Santiago lidere un modelo innovador de ciudad empresarial.

"Santiago reúne condiciones únicas por su ubicación estratégica, tamaño, dinamismo económico y sus ventajas geográficas, entre ellas ser una ciudad libre de efectos de huracanes y de ambientes salinos, lo cual favorece la instalación de industrias de alto valor agregado", argumentó.

Te puede interesar La Corporación Zona Franca Santiago destaca su liderazgo en el Cibao

Ibarra habló en estos términos durante una conferencia, en la cual se anunció la integración del parque que opera la Corporación Zona Franca Santiago y sus futuros desarrollos a la red de la World Trade Center Association (WTCA), según indica una nota de prensa.

Con esta incorporación, la institución se convierte en la primera zona franca de Centroamérica y el Caribe y la cuarta de América Latina en formar parte de esta red global, fortaleciendo significativamente su capacidad para conectar empresas, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de negocios internacionales.

El consejero explicó que esta integración trasciende un cambio de identidad institucional y representa una ampliación de la propuesta de valor de la corporación, al incorporar una plataforma internacional de relaciones empresariales, comercio e inversión que potenciará la proyección global de Santiago.

Durante su disertación, sostuvo que la celebración en el país de la próxima Cumbre Mundial de Zonas Francas, a realizarse en 2027, marca el inicio de una nueva etapa para el sector y representa el escenario ideal para impulsar una agenda nacional que fortalezca la competitividad, modernice el modelo de zonas francas y posicione a la República Dominicana como referente de América Latina en la atracción de inversiones y el desarrollo empresarial.

El nuevo desarrollo

En ese contexto, anunció el inicio de una nueva etapa de desarrollo bajo el concepto Santiago Business City, una visión que integrará proyectos empresariales, logísticos, tecnológicos, médicos, educativos y urbanos en un mismo ecosistema orientado a los negocios del futuro.

Esta iniciativa contempla el desarrollo del WTC Santiago Free Trade Zone, el distrito médico y de bienestar Medica, el hub de innovación y conocimiento Inncon, un city center, un corredor botánico, nuevos parques especializados para industrias tecnológicas, dispositivos médicos, life sciences, así como un hub logístico internacional para fortalecer la conectividad de la ciudad con mercados globales.