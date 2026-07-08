Palmeras Mall: la tienda china de la Luperón que prometía abrir hace siete meses, pero sigue cerrada

A finales de 2025 comenzó la promoción de Palmeras Mall , una tienda de capital chino ubicada en la avenida Gregorio Luperón, en Santo Domingo Oeste. Su apertura fue difundida activamente en las redes sociales. Jóvenes influencers mostraban las instalaciones de lo que denominaron "la tienda china más grande" del país y aseguraban, además, que ya estaba abierta.

Sin embargo, en las publicaciones de esos influencers los usuarios preguntaban: "¿Cuándo la van a abrir?", "No es cierto que esté abierta", "Fui y está cerrado" y "Solo están las palmeras del parqueo". Siete meses después, la tienda "más grande" todavía no ha abierto sus puertas.

En los videos y fotografías se exhibían dos niveles conectados por una extensa escalera eléctrica, un área infantil, una decoración moderna y estanterías repletas de productos, desde artículos de ferretería hasta muebles, decoración para el hogar, productos de belleza, ropa e incluso "artículos que no se ven en las tiendas de chinos normales". Sin embargo, el interior del establecimiento aún no ha recibido clientes.

La razón por la que Palmeras Mall permanece cerrada está relacionada con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).

La apertura de la tienda fue paralizada por el ministerio y los responsables del proyecto permanecen en un proceso de regularización, durante el cual deberán ejecutar un reforzamiento estructural previamente autorizado por el Mivhed, luego de que las evaluaciones técnicas de la institución determinaran la necesidad de fortalecer la estructura.

Proceso de regularización

"Una vez concluidos estos trabajos, la institución realizará una nueva verificación y supervisión técnica para comprobar que las intervenciones fueron ejecutadas conforme a lo aprobado. Solo después de cumplir satisfactoriamente con este proceso podrá emitirse la licencia correspondiente", informó el Mivhed a Diario Libre.

Palmeras Mall se suma a otros negocios de capital chino que permanecen cerrados, no solo en la avenida Luperón, sino también en distintas zonas del país, por asuntos relacionados con infraestructura y permisos de operación.

Cierre de tiendas tras inspecciones

El Mivhed ha dispuesto el cierre de locales comerciales en todo el país, incluidos más de una decena de establecimientos de capital chino, al argumentar que las obras fueron ejecutadas sin respetar la supervisión técnica de la institución.

Sin embargo, los representantes de los comercios de capital chino cerrados sostienen que los procesos de supervisión y verificación técnica son lentos y burocráticos. También afirman que, en ocasiones, deben esperar aprobaciones adicionales de otras instituciones, como Medio Ambiente, lo que ha retrasado aún más la reapertura.

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