Palmeras Mall: la "tienda china más grande" de la Luperón que siete meses después no ha abierto

A finales de 2025 se inició la promoción de la tienda de capital chino Palmeras Mall ubicado en la avenida Gregorio Luperón, en Santo Domingo Oeste. La apertura fallida se difundió activamente en las redes sociales. Jóvenes influencers describían las amenidades de las instalaciones de la que denominaron "la tienda china más grande" del país y aseguraban además que ya estaba abierta.

En las publicaciones de esos influencers los usuarios de las redes preguntaban "cuándo la van a abrir", "no es cierto que esté abierta", "fui y está cerrado", "solo están las palmeras del parqueo". Siete meses después, la tienda "más grande" todavía no abre.

En sus videos y fotos se mostraban dos niveles conectados por una extensa escalera eléctrica, área de niños, decoración moderna, abarrotada de productos desde ferretería, hasta muebles, decoraciones del hogar, artículos de belleza, ropa y hasta "artículos que no se ven en las tiendas de chinos normales" ... pero el interior de la tienda todavía no ha visto clientes.

La causa por la que Palmeras Mall no ha abierto la tiene el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).

La tienda fue paralizada por el ministerio y los responsables del proyecto aún se encuentran en un proceso de regularización en el que deberán ejecutar un reforzamiento estructural previamente autorizado por el Mivhed, luego de que las evaluaciones técnicas del organismo determinaran la necesidad de fortalecer la estructura.

Proceso de regularización

"Una vez concluidos estos trabajos, la institución realizará una nueva verificación y supervisión técnica para comprobar que las intervenciones fueron ejecutadas conforme a lo aprobado. Solo después de cumplir satisfactoriamente con este proceso podrá emitirse la licencia correspondiente", dijo el Mivhed a Diario Libre.

Palmeras Mall se suma a los demás negocios de capital chino que permanecen cerrados no sólo en la avenida Luperón sino en todo el país, por temas de infraestructura y permisos de operación.

Cierre de tiendas tras inspecciones

El Mivhed ha dispuesto el cierre de locales comerciales en todo el país, incluída más de una decena de capital chino, argumentando que las obras se realizaron sin respetar la supervisión técnica del Mivhed.

Sin embargo, los representantes de los comercios de capital chino cerrado se quejan de que los procesos para supervisión y verificación técnica son lentos han lentos y burocráticos. Se han quejado de que en ocasiones deben esperar aprobaciones adicionales de otras instituciones, como Medio Ambiente, lo que ha retrasado aún más la reapertura.