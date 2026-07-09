×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Comisión de Defensa Comercial
Comisión de Defensa Comercial

Importaciones de galletas continuarán sin medidas provisionales de salvaguardia

Dos molinos con operaciones en el país solicitaron aplicar un ad-valorem de 67.1 % al arancel de ese producto

    Expandir imagen
    Importaciones de galletas continuarán sin medidas provisionales de salvaguardia
    Una persona manipula galletas. (FUENTE EXTERNA)

    La Comisión de Defensa Comercial (CDC) decidió no aplicar medidas provisionales de salvaguardia contra las importaciones de galletas dulces y saladas, industrializadas o fabricadas en masa, como habían solicitado dos empresas con operaciones en el país: Molinos Modernos y Molinos Valles del Cibao.

    • Ambas compañías habían pedido aplicar un 67.1 % ad-valorem al arancel para las importaciones de galletas provenientes de naciones con las cuales la República Dominicana no mantiene un tratado de libre comercio.

    Las solicitantes basaron su demanda en que un aumento imprevisto de las importaciones del citado producto, entre enero de 2022 y marzo de 2025, estaba generando estancamiento en ventas, deterioro en utilidades, aumento de inventarios y flujo de caja negativo.

    Las galletas, elaboradas a base de trigo y de fibra, proceden principalmente de India, Perú, Colombia y México, según el documento de la CDC. 

    Investigación continuará

    Aunque la investigación del organismo determinó afectaciones en algunos de los indicadores económicos-financieros de la producción nacional, como participación de mercado, utilidades, flujo de caja, inventarios y el empleo vinculado a la producción, la decisión establece que las pruebas aportadas por las empresas locales no evidencian una urgencia.

    RELACIONADAS

    No obstante, aclara que la información disponible en la etapa actual del proceso justifica la continuidad de la investigación y la necesidad de profundizar el análisis respecto de los requisitos exigidos por el Acuerdo sobre Salvaguardias.

    La decisión de no aplicar medidas de salvaguardias provisionales no prejuzga el resultado de la investigación, la cual continuará conforme a las etapas previstas en la legislación aplicable hasta la adopción de la determinación final, indica la resolución CDC-RD-SG-020-2026.

    TEMAS -

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.