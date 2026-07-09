Importaciones de galletas continuarán sin medidas provisionales de salvaguardia

La Comisión de Defensa Comercial (CDC) decidió no aplicar medidas provisionales de salvaguardia contra las importaciones de galletas dulces y saladas, industrializadas o fabricadas en masa, como habían solicitado dos empresas con operaciones en el país: Molinos Modernos y Molinos Valles del Cibao.

Ambas compañías habían pedido aplicar un 67.1 % ad-valorem al arancel para las importaciones de galletas provenientes de naciones con las cuales la República Dominicana no mantiene un tratado de libre comercio.

Las solicitantes basaron su demanda en que un aumento imprevisto de las importaciones del citado producto, entre enero de 2022 y marzo de 2025, estaba generando estancamiento en ventas, deterioro en utilidades, aumento de inventarios y flujo de caja negativo.

Las galletas, elaboradas a base de trigo y de fibra, proceden principalmente de India, Perú, Colombia y México, según el documento de la CDC.

Investigación continuará

Aunque la investigación del organismo determinó afectaciones en algunos de los indicadores económicos-financieros de la producción nacional, como participación de mercado, utilidades, flujo de caja, inventarios y el empleo vinculado a la producción, la decisión establece que las pruebas aportadas por las empresas locales no evidencian una urgencia.

No obstante, aclara que la información disponible en la etapa actual del proceso justifica la continuidad de la investigación y la necesidad de profundizar el análisis respecto de los requisitos exigidos por el Acuerdo sobre Salvaguardias.

La decisión de no aplicar medidas de salvaguardias provisionales no prejuzga el resultado de la investigación, la cual continuará conforme a las etapas previstas en la legislación aplicable hasta la adopción de la determinación final, indica la resolución CDC-RD-SG-020-2026.