Comercio informal y exenciones golpean a comercios de la Luperón

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) aseguró que los negocios establecidos en la avenida Luperón enfrentan una disminución de sus ventas y de su clientela debido al crecimiento del comercio informal y su abastecimiento mediante las denominadas mudanceras y la competencia desleal, además de las exenciones de impuestos para determinadas compras por internet.

El gremio indicó que ha recibido reclamos de empresas afectadas por esta situación, aunque sostuvo que el problema alcanza al comercio formal en sentido general.

En el caso de Sema, explicó que la empresa optó por reinventar su modelo de negocio con el desarrollo de Remix, una marca dedicada a la venta de ropa usada importada -no de paca- bajo las regulaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Diario Libre intentó obtener la versión de los propietarios de esta y otra empresa afectada, pero no obtuvo respuesta.

Aunque la avenida Luperón continúa siendo uno de los principales corredores comerciales de Santo Domingo, con supermercados, tiendas de moda, artículos para el hogar y establecimientos de entretenimiento, la ONEC sostiene que el entorno competitivo ha cambiado de manera significativa en los últimos años.

Competencia y regulaciones

La organización señaló que otro factor que incide en el desempeño del comercio formal es la elevada informalidad de la economía dominicana, que, según el Banco Central, alcanzó el 54.1 % durante el primer trimestre de 2026.

Asimismo, afirmó que numerosas tiendas de origen chino operan al margen de las normas nacionales y que, aunque algunas son clausuradas por incumplimientos regulatorios, reanudan sus operaciones una vez regularizan su situación.

A juicio del gremio, esta realidad coloca en desventaja a los comercios que cumplen con todas sus obligaciones legales y tributarias, advirtiendo que, de mantenerse ese escenario, más empresas formales podrían verse obligadas a cerrar.

La ONEC aclaró que no se opone al comercio electrónico ni a las importaciones, pero insistió en que todos los actores que participan en la actividad comercial deben cumplir las mismas normas legales y tributarias.

En ese sentido, consideró que la solución pasa por garantizar igualdad de condiciones para todas las empresas que venden productos en el mercado dominicano.

Compras por internet y mudanceras La ONEC también cuestionó la diferencia de condiciones entre los consumidores que compran en establecimientos locales y quienes adquieren productos en plataformas extranjeras mediante tarjetas de crédito. Según explicó, estos últimos pueden beneficiarse de exenciones de impuestos y aranceles para determinados envíos, mientras que las compras realizadas en comercios establecidos en la República Dominicana deben pagar ITBIS y otros gravámenes.