República Dominicana y Haití vuelven a conectarse por el aire con seis vuelos semanales

Las operaciones aéreas entre República Dominicana y Haití se mantienen activas. ( FUENTE EXTERNA )

Desde el levantamiento de la suspensión de los vuelos directos entre República Dominicana y Haití, se han realizado 61 operaciones aéreas entre ambos países, de las cuales 29 corresponden a llegadas y 32 a salidas.

Así lo informó Luis José López, vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), quien indicó que actualmente la ruta es operada por la aerolínea Sunrise Airways.

López explicó que, por el momento, se realizan seis vuelos semanales entre ambos países. Asimismo, precisó que las operaciones están destinadas exclusivamente al transporte de pasajeros, por lo que no se está movilizando carga en estas rutas.

Actualmente, los vuelos se realizan entre el Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (AILI-JB), también conocido como El Higüero. y el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.

Demanda positiva

De acuerdo con el vocero de Aerodom, la demanda de pasajeros ha sido positiva desde la reanudación de los vuelos y se ha mantenido estable durante las primeras semanas de operación.

En cuanto a un posible aumento en la frecuencia de los vuelos o la habilitación de nuevas rutas, señaló que Sunrise Airways mantiene esa posibilidad en evaluación, dependiendo del comportamiento de la demanda y de la situación en Haití.

Reanudación de los vuelos

Los vuelos comerciales entre República Dominicana y Haití fueron reanudados el pasado 30 de mayo, luego de permanecer suspendidos por más de dos años debido a la crisis de seguridad que afecta al vecino país.

Las operaciones se realizan desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, en el norte de Haití, una zona que presenta condiciones de seguridad más estables que Puerto Príncipe.

La suspensión de las operaciones aéreas había sido dispuesta por la República Dominicana el 5 de marzo de 2024, en medio del agravamiento de la violencia provocada por las bandas armadas en Haití.

Desde el levantamiento de la suspensión de los vuelos directos entre República Dominicana y Haití, se han realizado 61 operaciones aéreas entre ambos países, de las cuales 29 corresponden a llegadas y 32 a salidas.

Así lo informó Luis José López, vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), quien indicó que actualmente la ruta es operada por la aerolínea Sunrise Airways.

López explicó que, por el momento, se realizan seis vuelos semanales entre ambos países. Asimismo, precisó que las operaciones están destinadas exclusivamente al transporte de pasajeros, por lo que no se está movilizando carga en estas rutas.

Actualmente, los vuelos se realizan entre el Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (AILI-JB), también conocido como El Higüero. y el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.

Demanda positiva

De acuerdo con el vocero de Aerodom, la demanda de pasajeros ha sido positiva desde la reanudación de los vuelos y se ha mantenido estable durante las primeras semanas de operación.

En cuanto a un posible aumento en la frecuencia de los vuelos o la habilitación de nuevas rutas, señaló que Sunrise Airways mantiene esa posibilidad en evaluación, dependiendo del comportamiento de la demanda y de la situación en Haití.

Reanudación de los vuelos

Los vuelos comerciales entre República Dominicana y Haití fueron reanudados el pasado 30 de mayo, luego de permanecer suspendidos por más de dos años debido a la crisis de seguridad que afecta al vecino país.

Las operaciones se realizan desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, en el norte de Haití, una zona que presenta condiciones de seguridad más estables que Puerto Príncipe.

La suspensión de las operaciones aéreas había sido dispuesta por la República Dominicana el 5 de marzo de 2024, en medio del agravamiento de la violencia provocada por las bandas armadas en Haití.