Corte mecanizado de caña de azúcar sube de 1 % a 70 % en cinco años, según ingenios

Representantes de los principales ingenios azucareros del país durante una reunión con el presidente Luis Abinader y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor "Yayo" Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

La mecanización de la industria azucarera dominicana alcanzó un nivel histórico en los últimos cinco años, al pasar del 1 % al 70 % de las labores de corte de caña, según informaron este jueves representantes de los principales ingenios del país al presidente Luis Abinader.

La información fue presentada durante una reunión celebrada en el Palacio Nacional, en la que participaron ejecutivos del Central Romana, el Ingenio CAEI y el Ingenio Barahona, junto al mandatario y al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

De acuerdo con lo informado, el incremento en la mecanización ha permitido mejorar la eficiencia y la productividad del sector, además de reducir significativamente la dependencia de mano de obra extranjera que tradicionalmente participaba en el corte de la caña.

En representación del Central Romana asistieron José "Pepe" Franjul Jr., Leonardo Matos y Eduardo Martínez; por el Ingenio CAEI, Benigno Trueba, y por el Ingenio Barahona, Virgilio Pérez Bernal y Jaime Bonifacio.

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Avances en mecanización

Durante el encuentro también se pasó revista a diversos temas relacionados con la industria azucarera, considerada uno de los sectores productivos de la economía dominicana.

Los participantes destacaron que los avances en la mecanización han fortalecido la competitividad del sector y han contribuido a disminuir progresivamente la necesidad de contratar mano de obra extranjera para las labores de cosecha.