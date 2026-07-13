RD tiene la ubicación, pero le faltan mejoras para el nearshoring

La República Dominicana tiene la ventaja geográfica para aprovechar el nearshoring, pero debe mejorar en varios indicadores clave y continuar fortaleciendo otros, además de superar retos vinculados a la capacitación de los recursos humanos y de factores competitivos, como la infraestructura energética.

Los indicadores, que miden a 20 naciones de la región y ubican al país en la posición 12 entre las de mejor puntaje promedio, los recoge el informe "La integración de América Latina y el Caribe en el nuevo orden internacional", elaborado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), mientras que desde el sector privado y el público se ven otros retos que debe superar la economía nacional para lograr mayor beneficio de esa tendencia.

Aunque con una ubicación que puede convertirlo en puente para las economías latinoamericanas con el norte del continente y con naciones europeas y hasta asiáticas, el país figura con un promedio de -0.3 en los índices clave para el nearshoring: el de desempeño logístico, el de desarrollo financiero, y el de estado de derecho, la estabilidad política y el de derecho de propiedad, de acuerdo con el documento.

Lo que ve el sector privado

Tanto el sector público como el privado llevan varios años impulsado el nearshoring en el escenario local.

El presidente de la Asociación de Zonas Francas del Cibao (Azocibao), Marco Cabral, sostiene que el país cuenta con condiciones para aprovechar la tendencia, como un marco legal e institucional favorable a la inversión, especialmente a través del régimen de zonas francas, aunque considera que se deben profundizar acciones para convertir esa ventaja potencial en una estrategia de desarrollo más robusta y sostenible.

Cita entre los principales desafíos la formación de capital humano especializado en áreas técnicas, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, manufactura avanzada, robótica y servicios globales para captar inversiones extranjeras y posicionarse como un destino atractivo para empresas tecnológicas que buscan relocalizar sus operaciones.

Sin embargo, considera que el principal reto para que el país sea más atractivo frente al nearshoring es fortalecer los factores que inciden directamente en la competitividad, como la reducción de la burocracia, la agilización de permisos, la mejora de la infraestructura energética y logística.

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El informe de Clapes US respalda las declaraciones de Cabral, estableciendo que el éxito de la estrategia para atraer inversiones depende en gran medida de la capacidad de los países cercanos para ofrecer mano de obra calificada, infraestructura adecuada, marcos regulatorios eficientes y estabilidad política, social y económica.

Para el titular de Azocibao, en un entorno internacional cada vez más exigente, no basta con ofrecer incentivos fiscales, planteando que el país debe garantizar servicios públicos confiables, procesos aduanales ágiles y mayor articulación entre el sector público, el privado y las academias para diseñar planes de estudios específicos para las necesidades operativas modernas.

Sin embargo, entiende que la economía dominicana brinda amplias oportunidades, incluyendo la de aprovechar su experiencia exportadora, su red de parques de zonas francas y su conectividad marítima y aérea para posicionarse como un hub regional de producción, distribución y servicios.

La mirada desde el público

El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña Fernández, aunque concuerda que el país enfrenta retos, tanto internos como externos, incluyendo la mano de obra, destaca que la economía dominicana está aprovechando mejor que el promedio de los países el concepto del nearshoring como un nuevo modelo económico.

"El año pasado pudimos exportar a 50 países que el año anterior no le estábamos vendiendo (las zonas francas). Eso quiere decir que en medio de toda la convulsión que está pasando, 50 países comenzaron a ver a la República Dominicana como una fuente de productos", resalta Peña Fernández.

Las zonas francas dominicanas enviaron el año pasado 8,548.6 millones de dólares en bienes al extranjero, una cifra que implicó un moderado incremento de un 0.6 % con relación al 2024, aunque el monto representó el 54 % de las exportaciones nacionales, de acuerdo con los registros del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

En 2025 un total de 495 empresas de zonas francas exportaron a 100 países, mientras que el año anterior la cifra fue de 489 compañías que enviaron los bienes manufacturados en parques locales a 96 naciones, de acuerdo con informe estadístico del CNZFE.

El nearshoring podría aumentar las exportaciones anuales de bienes y servicios de América Latina y el Caribe en 78 mil millones de dólares en el corto y mediano plazo, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), citadas en el estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales.

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Las industrias con mayores oportunidades de éxito rápido incluyen sectores como el automotriz, los textiles, la farmacéutica y las energías renovables, entre otros.

Los semiconductores

Consultado sobre las industrias que se buscan impulsar, el funcionario menciona los semiconductores.

"Es la nueva apuesta. Acabamos de venir de España y Alemania precisamente vendiendo al país con las condiciones favorables que tiene para que esa industria, que está fijada en Asia, pueda encontrar un friendlyshoring, un nearshoring de este lado del continente de donde suplir esos materiales", explica.

Sin embargo, el viceministro de Comercio Exterior reconoce que a medidas que el país va diversificando sus industrias y atrayendo otras que son diferentes y especializadas se tiene el reto de ir acompañándolo con la mano de obra necesaria.

"Es un reto que nunca termina, pero en ese tema también tenemos la buena capacidad de que las exportaciones se han ido tecnificando. Uno de los récords que logramos el año pasado, en las zonas francas, fue la mayor cantidad de empleos en su historia, más de 200 mil. Eso es por la incorporación de segmentos de exportación que no teníamos antes: dispositivos médicos, disyuntores eléctricos" Daniel Peña Viceministro de Comercio Exterior “

El país -añade- exporta el 70 % de los dispositivos médicos que consume Centroamérica y somos uno de los principales de Estados Unidos, "pero hay una gama de productos y volumen que podemos suplir y a eso es que estamos apostando".

El sector de zonas francas cerró el año pasado con inversiones acumuladas por 8,169.8 millones de dólares, encabezados por empresas dedicadas a la manufactura de productos médicos y farmacéuticos (2,360.8 millones), tabaco y sus derivados (1,753.2 millones), confecciones y textiles (615.3 millones) y en más de 22 actividades.

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Las compañías de productos eléctricos y electrónicos sumaron 147.4 millones dólares, de acuerdo con el CNZFE.

El factor Trump

Pero el funcionario del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes también señala los retos externos para impulsar el nearshoring, incluyendo "el elemento disruptivo" que han implicado los aranceles impuestos al comercio exterior por parte de los Estados Unidos.

Gran parte de los países enfrentó durante el 2025 barreras arancelarias para comercializar con Estados Unidos, luego de que en el "Día de la liberación" el presidente Donald Trump impusiera impuestos desde un 10 hasta un 49 %, dependiendo la nación. La medida fue revocada este año por la Corte Suprema luego acudió a otra norma para imponer un 10 % global.

"Eso no se veía venir, sin embargo, lo estamos enfrentando. Yo creo que, a pesar de eso, si lo podemos hacer mejor que los demás países y si no perdemos competitividad, hay una oportunidad. Se crean oportunidades (en los cambios arancelarios) y van a sobrevivir los países que logren adaptarse y que busquen encontrar los nichos donde puedan ganar", apunta.

Acelerar negociación

El presidente de las zonas francas del Cibao, Marcos Cabral, recomienda a las autoridades a acelerar el proceso de negociación de los términos comerciales con los Estados Unidos para lograr posicionarnos por lo menos en igualdad de condiciones que México y Canadá.

"La gran mayoría de las exportaciones de estos países hacia Estados Unidos hoy día está pagando cero por ciento de arancel, mientras la gran mayoría de las exportaciones de la República Dominicana está pagando un 10 %. Una clara desventaja", puntualiza.