El sector logístico y las zonas francas descartan impacto por alza de los fletes

En la primera etapa del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán se generaron alzas en el transporte marítimo y aéreo internacional. En la segunda fase los fletes también han experimentado variaciones, aunque la situación no se ha traducido en un alza significativa de la cadena logística.

"En la primera etapa del conflicto, la República Dominicana tuvo un impacto relacionado a fletes aéreos, couriers, exportaciones de los vegetales y demás, pero en la parte marítima hubo un alza proporcionalmente baja que no fue un impacto muy significativo", indicó el presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (Adacam), Jean Louis de Boyrie.

Dos días previo al estallido de la guerra, el 26 de febrero del 2026, el Índice Mundial de Contenedores de Drewry se ubicó en 1,899 dólares para contenedores de 40 pies. Para el 9 de julio, el indicador se ubicó en 4,639 dólares, para un incremento de un 144.3 % en poco más de cuatro meses, principalmente por las altas tarifas en la ruta comercial Asia-Europa.

El presidente de Adacam dijo que el sector aéreo es más sensible a los precios de los combustibles y que el mismo ha reflejado cambios menores que pueden incidir en el costo de la paquetería y de las exportaciones, aunque no afecta a la competitividad dominicana.

Manifestó que la prolongación de la guerra con Irán puede incidir indirectamente, no solo en los costos de los combustibles, sino que también puede afectar los fletes.

En torno esa problemática, Boyrie indicó que Adacam es intermediario en este proceso y que cualquier variación en los costos aplicada por las líneas marítimas o aéreas termina trasladándose a los clientes finales.

Al intervenir en el evento "La nueva era de la tercerización logística: tendencias globales y oportunidades para República Dominicana", dijo que la nación no comercializa grandes cantidades de productos desde y hacia Medio Oriente, por lo que el bloqueo del estrecho de Ormuz no impacta la logística del país.

Puntualizó que no hay retrasos del transporte marítimo en la República Dominicana, puesto que las principales rutas comerciales del país no atraviesan la zona afectada por el conflicto.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Johannes Marinus Kelner, afirmó que los fletes se mantuvieron "muy altos" en meses anteriores, pero que en la actualidad se han ubicado en niveles bajos.

Tercerización logística

En torno a los sectores exportadores más vulnerables ante un eventual incremento de los costos del transporte marítimo dentro de las zonas francas, explicó que la industria textil suele ser una de las más sensibles al precio del flete, debido al volumen de mercancías que moviliza en contenedores.

Durante el evento el conferencista internacional y socio de la firma alemana Miebach Consulting, Carlos Casasola indicó que República Dominicana atraviesa una etapa de importantes oportunidades, impulsada por el crecimiento de las zonas francas, la manufactura, la diversificación de los mercados de exportación y una integración cada vez mayor con las cadenas internacionales de comercio.

Señaló que, de acuerdo con el primer estudio sobre el impacto económico del sector logístico, citado durante el encuentro, esta actividad representa actualmente un 3.14 % del producto interno bruto, con una proyección de crecimiento de hasta 3.78 % durante la próxima década.

Explicó que la tercerización logística continúa expandiéndose, pero atraviesa una transformación estructural.

"La tercerización está dejando de ser una decisión meramente operativa o de compras para convertirse en una decisión de gobernanza. Las empresas deben determinar qué capacidades conservan, cuáles delegan, cómo controlan la relación y qué indicadores utilizarán para comprobar que el servicio recibido corresponde con las expectativas establecidas", señaló Casasola.

En ese contexto, el estudio global de Miebach Consulting de 2026 revela que el 65 % de los participantes espera que la externalización siga aumentando, mientras que el 57 % proyecta nuevos procesos de tercerización en almacenamiento, el 46 % en preparación de pedidos y el 34 % en transporte.

La investigación, realizada entre 198 empresas contratantes y 164 proveedores de servicios logísticos de Europa y Latinoamérica, establece que las organizaciones ya no recurren a la tercerización exclusivamente para reducir costos. También buscan flexibilidad, acceso a tecnología, automatización, sostenibilidad y capacidades operativas que no desean o no pueden desarrollar internamente.

La actividad contó con la presencia de representantes de asociaciones empresariales, operadores logísticos y ejecutivos del sector.

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