Los dispositivos médicos representan más del 30 % de lo que produce la zona franca de las Américas

La fabricación de dispositivos médicos de todo tipo es una actividad que está posicionando a las zonas francas de exportación dominicanas como un sector atractivo para la inversión y para la generación de empleos cada vez más especializados. Muestra de ello es el parque industrial de las Américas. De las cuarenta empresas que ocupan el total de su capacidad actual, diez de ellas ya se dedican por entero a este segmento.

"Más de un 30 % de todo lo que nosotros producimos aquí viene del sector de los dispositivos médicos", destacó el presidente ejecutivo de la Zona Franca Industrial de las Américas, Bela Szabó.

Para el ejecutivo, esto coincide con la tendencia exportadora de las zonas francas, en el que los productos médicos y farmacéuticos generaron el 33.8 % de sus divisas, con 2,890.4 millones de dólares solo en 2025, según datos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

Aunque Szabó reconoce que la manufactura en esta área "siempre ha sido fuerte" entre las zonas francas dominicanas, considera que cada vez más se ha ido especializando, encontrando tras la pandemia del covid-19 una oportunidad para robustecer su peso en el mercado dominicano.

"Anteriormente era un proceso más sencillo (como mascarillas y la confección de ropa quirúrgica). Hemos ido avanzando, trayendo empresas de mayor sofisticación", ponderó.

Demanda y proyección

B. Braun, una multinacional alemana que manufactura productos médicos y farmacéuticos en más de 64 países, encontró en el parque de las Américas su sede en República Dominicana y en sus empleados, el capital humano necesario para poder cumplir con un sector de alta demanda.

En un cuarto bajo ambiente controlado, una operaria mira atentamente una aplicación intravenosa (o bajante de suero, como se conoce popularmente) que luego se usará en alguna clínica u hospital para transfusiones de sangre, diálisis, quimioterapia, tratamiento de hidrocefalia, entre muchos otros usos.

Aunque esto le requiere una indumentaria que asegura el mínimo de contaminación posible (usa gorro, mascarilla, guantes, bata y polainas), esterilizar el producto una vez terminado es parte obligatoria del protocolo.

Ella no trabaja sola. La acompañan otros 739 operarios que se dividirán en dos jornadas de trabajo para completar esta tarea, que apenas es uno de los más de 600 tipos de productos médicos que realiza la empresa, y para el que contrata a 3,400 empleados en total.

"Un colaborador por turno puede hacer, depende el producto, porque hay productos que llevan muchos más pasos que otros, puede hacer entre 2,700 y 8,000 unidades en un turno", explicó Arístides Peña, ejecutivo de B. Braun.

Peña explicó que para finales de este año, la planta proyecta alcanzar una producción de 200 millones de sets médicos de todo tipo, que serán enviados a centros de distribución en Estados Unidos, desde donde se entregan a otras partes del mundo, incluida la propia República Dominicana, a través de canales de importación para centros de salud locales.

Expansión del sector

El interés de estas empresas por llegar al país sigue en crecimiento.

La disponibilidad de capital humano especializado y la producción local de plástico, un insumo muy utilizado en los productos médicos y farmacéuticos, sigue atrayendo a empresas de alto nivel como Elcam Medical, que en 2024 decidió abrir su sede en este parque industrial.

La empresa, de capital israelí, ya ha invertido 5 millones de dólares solo en la construcción de las instalaciones que ocupará dentro de los terrenos disponibles de la Zona Franca Industrial de Las Américas, que ya se encuentran en fase de terminación y cuya inauguración se prevé para finales de este 2026.

Elcam Medical cuenta con una proyección de hasta 80 millones de dólares en inversión una vez entre en operaciones.

Szabó indicó que la empresa empezará con una plantilla de 150 empleados dominicanos cuya formación ya guarda familiaridad o está directamente relacionada con la manufactura de productos médicos y farmacéuticos, satisfaciendo las necesidades de la empresa.

Negocios como estos han impulsado el crecimiento de las capacidades operativas del parque industrial en sí mismo, que ha invertido 17 millones de dólares para expandir sus capacidades de almacenamiento logístico a través de la empresa International Logistics Services (ILS).

Esto permitirá que compañías como Elcam Medical cuenten con espacio suficiente para almacenar parte de los equipos de alta tecnología del que dependerán sus operaciones sin disponer de espacio dentro de su propia nave que puede ser aprovechado de mejor manera.

De este modo, las zonas francas de exportación dominicanas abren paso a un segmento de alta especialización que cada vez encuentra mayor espacio y receptividad para abastecer al mundo desde los 98 parques industriales que tiene el país.