El índice de actividad manufacturera baja a 57.4 puntos en junio

Empleados de una zona franca. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO. )

El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 57.4 puntos el pasado junio, sufriendo una baja con respecto a mayo, cuando registró 62.9, para una reducción 5.5, aunque continúa sobre el umbral de los 50 puntos.

En el comportamiento del IMAM en el sexto mes del influyó la variable de volumen de producción, que registró 62.9 puntos, la más elevada. Le siguió la de ventas, con 58.1 puntos; la del inventario de materias primas, con 57; el empleo, con 52, y el plazo entregas suplidores, con 50 puntos.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) precisó que el IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras, (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad de un mes con relación al anterior.

Resultados mayores al umbral de los 50 puntos indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con respecto al mes anterior. En cambio, una cifra por debajo indica una menor actividad en relación al mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, el indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para economistas, opinadores y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector, según explicó la AIRD.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.