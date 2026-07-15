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Fletes marítimos
Fletes marítimos

Los cambios en los fletes marítimos no han provocado una cadena de alzas en RD, según Adacam

Representantes del sector logístico y de zonas francas coinciden en que las fluctuaciones de los fletes no comprometen la competitividad de las exportaciones

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    Los cambios en los fletes marítimos no han provocado una cadena de alzas en RD, según Adacam
    Flete marítimo. (FUENTE EXTERNA)

    A pesar de que el conflicto de Medio Oriente ha generado alzas en el transporte marítimo y aéreo, dentro de la parte marítima de la República Dominicana los fletes han experimentado cambios, lo cual no se traduce en una cadena de alza  significativamente.

    Esas fueron las afirmaciones del presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (Adacam), Jean Louis de Boyrie, quien además indicó que el sector aéreo es más sensible a los combustibles por lo que ha reflejado cambios menores que pueden incidir en el costo de la paquetería y de las exportaciones, aunque no a un nivel que afecte a la competitividad dominicana.

    Manifestó que la prolongación de la guerra con Irán puede incidir indirectamente en los costos de los combustibles dentro del sector aéreo y puede impactar a los fletes.

    En torno a que esta problemática mundial, Boyrie indicó que Adacam es intermediario en el proceso y que cualquier variación en los costos aplicada por las líneas marítimas o aéreas termina trasladándose a los clientes finales.

    Al ser intervenido en el evento La Nueva Era de la Tercerización Logística: Tendencias Globales y Oportunidades para República Dominicana, dijo que la nación no comercializa grandes cantidades de productos desde y hacia Medio Oriente, por lo que el bloqueo por parte de la guerra no impacta la logística del país.

    "En la primera etapa del conflicto la República Dominicana tuvo un impacto más relacionado a los fletes aéreos, curriers, exportaciones de los vegetales y demás, pero en la parte marítima hubo un alza proporcionalmente baja que no fue un impacto muy significativo", indicó.

    Puntualizó que no hay retrasos del transporte marítimo en el país, puesto que  las principales rutas comerciales del país no atraviesan la zona afectada por el conflicto.

    El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfre), Johannes Marinus Kelner, sostuvo que los fletes han tenido subidas y bajas. Dijo que estos estuvieron muy altos en meses anteriores, pero ya tomaron sus niveles bajos. 

    En torno a los sectores exportadores más vulnerables ante un eventual incremento de los costos del transporte marítimo dentro de las zonas francas, explicó que la industria textil suele ser una de las más sensibles al precio del flete, debido al volumen de mercancías que moviliza en contenedores.

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       Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), enfocado en economía y finanzas.