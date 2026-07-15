Las telas pierden terreno, pero ganan vitrinas en redes sociales

La importación de telas en la República Dominicana ha registrado una disminución en sus tipos de tejidos destinados a la confección y el comercio local. Esto a causa de que, tanto la industria como el comercio nacional han sido severamente afectados por la competencia de productos terminados importados desde China, el crecimiento del comercio electrónico internacional y la importación de ropa usada en pacas.

Esas fueron las declaraciones de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (Aditex), quien destacó que el comercio electrónico y las redes sociales afectan principalmente la venta de productos terminados, ya que muchas prendas ingresan directamente por plataformas digitales internacionales, lo que reduce de manera indirecta la demanda de tejidos para confección local.

"Los talleres y pequeñas industrias han reducido progresivamente la compra de rollos de tela ante el desplazamiento de su producción por prendas terminadas importadas a bajo costo", indicó la entidad

Agregó que en contraste, la importación de hilados y telas bajo el régimen de zonas francas —integrada a la cadena de exportación hacia Estados Unidos al amparo del DR-CAFTA— ha mostrado un comportamiento resiliente, con apenas una ligera ralentización en 2025.

Transformación digital

Afirmó que los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) muestran que las importaciones de materias primas para la industria textil alcanzaron 529.73 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, equivalentes al 36.17 % del total de materias primas importadas por el país, cuya cifra incluye tejidos, hilados e insumos del sector.

Explicó que la digitalización ha transformado la distribución mayorista de telas. Importadores y mayoristas operan vitrinas digitales y canales B2B por Instagram y WhatsApp que permiten a sastres, diseñadores y talleres evaluar fichas técnicas, recibir muestras y comprar el metraje exacto bajo pedido, favoreciendo modelos de confección justo a tiempo con mínima inmovilización de inventario.

Aditex estima que más del 90 % del consumo nacional de tejidos proviene de importaciones y que dentro del sector textil los uniformes son los que impulsan la mayor demanda, seguidos de la tapicería y el sector hogar, que han incrementado su participación por el crecimiento hotelero e inmobiliario.

Manifestó que, en términos de valor nominal, las cifras aparentan estabilidad, pero ello obedece al encarecimiento internacional de los insumos y de los fletes, no a un mayor volumen físico importado.

Testimonios del comercio

Aditex coincide con la tienda de tejidos Universo de las Telas, al afirmar que dentro de los desafíos que enfrenta el sector se destacan los precios internacionales de los fletes y contenedores, la volatilidad del dólar, y otros elementos que tienen que ver con la importación de tejidos.

Un representante de esta tienda aseguró que, a pesar de esta problemática, a través de Instagram, las transferencias bancarias, el delivery vía WhatsApp y las llamadas para sus envíos, las personas pueden adquirir los productos que vende el comercio, algo que en años anteriores no se usaba para tales fines.

Dijo que la empresa mantiene las líneas tradicionales de los productos, vendiendo telas de tejido básico tipo tweed, lino, gabardina, franela para uniformes deportivos y demás, por lo que la temática del negocio permanece intacta, aunque ha incorporado herramientas digitales para responder a las nuevas demandas del público.

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Otros de los comercios consultados es la tienda de telas de tapicería El Diamante, quien al igual que El Universo de las Telas se mantiene bajo las líneas tradicionales, puesto que la temática del comercio no ha cambiado, según agregaron.

Su gerente, Luis Geara explicó que, aunque la tienda no ofrece servicios vía delivery, los clientes pueden comunicarse a través del WhatsApp al solicitar la tela que necesitan y por ahí se les envían fotos del producto requerido.

Dijo que anteriormente las personas llamaban por teléfono para solicitar la tela y que ahora, por medio de Instagram, el cliente no tiene que ir de balde a comprar.

Dentro de las tecnologías a las cuales el negocio tuvo que adaptarse es el pago vía verifón, tarjetas de crédito o transferencias, algo que no se usaba en años anteriores.