Fundación Rica inicia la sexta edición del Premio Dr. Julio Brache Arzeno a la Sostenibilidad

Wenceslao Soto y Angélica Talavera, director ejecutivo y coordinadora de Comunicación y Redes Sociales de la Fundación Rica. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Fundación Rica lanzó la sexta edición del premio Dr. Julio Brache Arzeno a la Sostenibilidad, un galardón que busca reconocer la labor de las asociaciones sin fines de lucro que desarrollan iniciativas de alto impacto y a largo plazo a favor de las comunidades vulnerables en todo el país.

El premio, cuya convocatoria estará abierta hasta el 18 de agosto, destaca proyectos sociales en ejecución y con resultados demostrables enmarcados dentro de cuatro categorías de acción: educación, medioambiente, salud y desarrollo comunitario.

Los ganadores reciben un premio en metálico de 1,250,000 pesos, recursos que las instituciones ganadores reinvierten en sus proyectos, lo que contribuye a la continuidad y a la sostenibilidad de estas acciones positivas.

"El propósito de nosotros es continuar con todas estas iniciativas, y asegurarle a la población dominicana que dentro de las políticas sociales del Grupo Rica, a través de la Fundación, puedan tener un espacio para garantizar llevar a esas comunidades un aliento a quienes requieren de nuestra ayuda", aseveró el director ejecutivo de la Fundación, Wenceslao Soto.

Más que programas que beneficien a las personas en condiciones de vulnerabilidad, el premio valora la postulación de proyectos que demuestren un alto nivel de participación comunitaria y de sectores que han sido históricamente poco representados.

"Eso es lo que más debe apasionar a una organización, la apertura a otros que requieran de ese apoyo, de ese respaldo. Y eso es lo que nosotros procuramos", enfatizó.

¿Quiénes califican?

Pueden participar todas las asociaciones sin fines de lucro que demuestren que han realizado, por un mínimo de dos años, las acciones sostenibles que presentan, evidenciando que sus resultados son beneficiosos para el país o para la comunidad en la que se llevarán a cabo.

Asimismo, deben ser empresas con una junta directiva constituida, con presupuesto definido, con líneas de acción alineadas a los objetivos de la organización y con transparencia en sus reportes de sostenibilidad, que mantengan un canal de comunicación constante de las necesidades de las comunidades donde trabajan.

El jurado evaluador Este año, el comité del jurado evaluador estará compuesto por Julio Virgilio Brache, Carmen Mella Brache, Arelis Rodríguez, Braulio Brache, José Mármol, Felipe Pagés, Roberto Herrera, Miguel Fiallo Calderón y monseñor Alfredo de la Cruz Baldera.

¿Cómo se elige a los ganadores?

Para participar, los interesados deben entrar al sitio web de Fundación Rica, donde encontrarán las bases del concurso que detallan toda la documentación requerida–que pueden depositar presencial o digitalmente–, así como el llenado de un formulario en línea.

Como la participación aumenta cada año –rondando alrededor del centenar de solicitudes en la última convocatoria–, el jurado agota varias fases de evaluación para elegir a los ganadores del premio:

Evaluación inicial: Una vez cerrada la postulación el 18 de agosto, el jurado revisará que las organizaciones cumplen con todos los requisitos y la transparencia requerida. Se descartan a las que no cumplen y se ranquean a las restantes.

Preselección de finalistas: Entre agosto y noviembre, el jurado elige a los finalistas de los cuales seleccionará al ganador por categoría, comenzando una fase de preselección. De todo el universo de postulantes, el jurado preselecciona y ranquea a tres finalistas por cada categoría, lo que da un total de 12 organizaciones finalistas.

Fase de entrevistas: Los 12 finalistas son convocados a una entrevista con el jurado. Cada organización dispone de 30 minutos (15 minutos para exponer su proyecto y 15 minutos para preguntas y respuestas).

Comprobación en campo: Se realizan visitas a las comunidades de las organizaciones finalistas para verificar la ejecución y veracidad de los proyectos presentados.

Se realizan a las comunidades de las organizaciones finalistas para verificar la ejecución y veracidad de los proyectos presentados. Deliberación final: El jurado se reúne a deliberar sin la presencia de los postulantes. Cada miembro emite su voto para seleccionar a un único ganador por categoría (cuatro ganadores en total). En caso de empate, el presidente de la fundación tiene el voto de desempate.

Gala de premiación: La gala de premiación se celebrará el 11 de diciembre del 2026, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Hotel El Embajador, donde se revelará a los cuatro ganadores que recibirán el gran premio.