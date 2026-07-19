El 60 % de la producción de larimar se queda en República Dominicana, asegura Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aseguró este domingo que las exportaciones de larimar como materia prima no comprometen el abastecimiento del mercado nacional, al sostener que el 60 % de la producción permanece en República Dominicana para suplir la demanda de artesanos y talleres locales, mientras que el 40 % restante se destina a mercados internacionales.

Según los datos de la dirección de Promoción Minera, la producción de larimar alcanzó las 188,696 libras solo en el primer semestre de este año.

La institución respondió así a las inquietudes expresadas por algunos artesanos sobre un eventual desabastecimiento de la piedra semipreciosa y afirmó que las exportaciones se realizan bajo criterios técnicos que garantizan la disponibilidad del mineral para la industria local.

Según el ministerio, el material destinado a la exportación corresponde al excedente de la producción de los mineros de Barahona y no al utilizado por los artesanos dominicanos.

"La apertura de nuevos mercados no compite con el artesano dominicano, por el contrario, le abre oportunidad para exportar piezas terminadas de mayor valor agregado, mientras que el material que salen en volumen corresponde al excedente que no utiliza nuestra joyería" expresó la institución en una nota de prensa.

Interpretación de los datos

Además, indicó que una parte importante de las cifras oficiales de exportación suele interpretarse de forma incorrecta porque la partida arancelaria agrupa el larimar en todas sus presentaciones: piedra en bruto, semiprocesada y procesada.

En ese sentido, sostuvo que una proporción significativa del valor exportado corresponde a piezas con valor agregado y no únicamente a roca extraída de las minas.

El MEM también afirmó que el larimar de primera y segunda categoría, caracterizado por su intenso color azul y mayor demanda comercial, se destina prioritariamente a los talleres y artesanos nacionales para garantizar la continuidad de la producción local de joyería y artesanía.

La producción supera la compra

La institución agregó que la producción de las minas supera la capacidad de compra del mercado interno, por lo que impedir la comercialización del excedente afectaría la sostenibilidad económica de las cooperativas mineras y pondría en riesgo empleos en la región Sur.

"Limitar completamente la salida del material excedente significaría reducir los ingresos de los mineros y comprometer la viabilidad de la actividad extractiva", sostuvo la entidad.

Destacó que el fortalecimiento del sector ha permitido mejoras en materia de formalización y seguridad laboral, con cooperativas que operan con suministro eléctrico formal, sistemas de ventilación e infraestructura que reducen los riesgos de la actividad minera.

Comercio Como parte de las iniciativas para fortalecer la cadena de valor de la piedra nacional, el ministerio anunció la celebración de la Feria de Venta Directa Mineros–Artesanos Larimar 2026, prevista para el 21 de agosto en la Escuela Museo Taller de Larimar, ubicada en Bahoruco, provincia Barahona.

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