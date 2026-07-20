Hay un conflicto en el sector de las apuestas por los nombres "quiniela, palé y tripleta"
El gremio solicitó que Quiniela, Palé y Tripleta sean de dominio público
La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca), solicitó su integración al Consejo Técnico de la Dirección General de Juegos de Azar (Dgja), y propuso que el nuevo proyecto de ley declare que los nombres "Quiniela", "Palé" y "Tripleta" sean denominaciones genéricas y de dominio público que pertenecen al Estado Dominicano.
En un documento enviado a las autoridades, Fenabanca denunció que fue excluido del nuevo Consejo Técnico, pese a que históricamente formaron parte de los órganos creados mediante los Decretos 63-22, 295-22 y 197-26.
El proyecto de ley establece que el Consejo Técnico estará integrado únicamente por los ministros de Hacienda y Economía, Turismo e Interior y Policía; el presidente de Indotel; los directores de DGII, Ogtic, DGJA y tres miembros designados por el presidente de la República, Luis Abinader.
La Fenabanca denuncia auge de bancas de lotería ilegales y exige intervención del Estado
"Resulta inaceptable que pasemos a ser meros escuchas sin derecho a voto. Hemos sido parte integral de la regulación del sector y tenemos un contrato vigente con la Lotería Nacional la cual representa al Estado Dominicano", expresó Fenabanca.
Cuestionó que, aunque la ley define a la DGJA como un organismo autónomo, su diseño institucional depende totalmente del Poder Ejecutivo. Por ello recomendó incluir en el Consejo a representantes del sector, del Ministerio Público y de Pro-Competencia, a fin de garantizar independencia, contrapeso y credibilidad.
Propuesta sobre denominaciones
Sobre el artículo 136, relativo a la comercialización de loterías electrónicas, Fenabanca propuso que la ley consagre que Quiniela, Palé y Tripleta son denominaciones genéricas del Estado, a través de la Lotería Nacional, según la Resolución DM-782-2018 del Ministerio de Hacienda.
"Por tanto, ninguna empresa concesionaria privada de loterías electrónicas como Leidsa, Loteka, Loto Real, Gstar, Lotedom o cualquier otra, puede reclamar derechos exclusivos de propiedad intelectual o marca comercial sobre estos términos", señala la propuesta.
Fenabanca concluyó reiterando su respaldo a un marco jurídico robusto que ordene y adecente el sector de los juegos de azar, pero con la participación real de todos los actores que lo componen.