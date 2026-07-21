×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aranceles
Aranceles

Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense

Estos aranceles deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10 % instaurados por el presidente Donald Trump

    Expandir imagen
    Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense
    Las banderas de Estados Unidos y Canadá ondean junto al puente fronterizo Blue Water en Point Edward, Ontario. (AFP/GEOFF ROBINS)

    Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.

    Sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

    Impuestos temporales

    Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10 % instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

    • "Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC.

    "Esperamos ver algunas acciones pronto", añadió.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.