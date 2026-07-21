Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense
Estos aranceles deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10 % instaurados por el presidente Donald Trump
Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.
Sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.
Impuestos temporales
Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10 % instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.
- "Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC.
"Esperamos ver algunas acciones pronto", añadió.