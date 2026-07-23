Industriales instan a que se establezca una estrategia nacional ante nuevos aranceles de EE. UU.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró este jueves que la República Dominicana debe responder a las recientes medidas comerciales anunciadas por los Estados Unidos con una estrategia nacional que fortalezca la competitividad del país y la confianza de sus principales socios comerciales.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, señaló que el comercio internacional atraviesa una transformación regulatoria en la que los mercados ya no evalúan únicamente la calidad, el precio o el origen de los productos.

Precisó que, en la actualidad, la competitividad de los países también se mide por la solidez de su marco institucional, la trazabilidad de sus cadenas de suministro y la eficacia de sus mecanismos de cumplimiento.

Pujols expresó en una nota de prensa que la industria dominicana ha construido su acceso a los mercados internacionales sobre la base del cumplimiento.

Aseguró que las empresas representadas en la AIRD operan desde hace años bajo exigentes estándares internacionales de trazabilidad, auditoría y verificación, como parte de las condiciones habituales para participar en cadenas globales de valor.

Fortalecer el marco institucional

Valoró las acciones dirigidas a fortalecer el marco institucional vinculado al comercio internacional, al considerar que un entorno regulatorio moderno, predecible y alineado con las mejores prácticas internacionales fortalece la posición de la República Dominicana como socio comercial confiable.

"Ese proceso debe desarrollarse con criterios técnicos, coordinación interinstitucional e incesante interacción público-privada, de manera que contribuya a fortalecer la competitividad de los sectores productivos, que son quienes invierten, producen y exportan desde la República Dominicana", subrayó Pujols.

Nuevo arancel de 12.5 %

La Administración del presidente Donald Trump incluyó este jueves a la República Dominicana en una lista de países que enfrentarán nuevos aranceles a partir de este viernes por no frenar la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

La medida, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos tras una investigación bajo la Sección 301, impone un arancel del 12.5 % a productos dominicanos, exceptuando los textiles.

Otros países latinoamericanos y varias economías globales también serán gravados con aranceles entre 10 % y 12.5 %.

China no está en esta lista debido a sus aranceles específicos ya vigentes. La acción busca proteger a trabajadores y empresas estadounidenses.