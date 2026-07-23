Rechazan iniciativa para expandir los juegos de azar

La Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas (Fenapadres) expresó este jueves su rechazo a un proyecto de ley en el Congreso Nacional que busca facilitar la expansión de bancas de apuestas, agencias hípicas y otros juegos de azar.

Celestino Contreras, secretario general de Fenapadres, dijo que se oponen a cualquier proyecto, especialmente cuando debilite o elimine las restricciones de distancia entre una banca de apuestas y se creen más juegos de los contemplados en la Ley núm. 140-02.

La organización manifestó que esta posición recoge la preocupación de miles de padres, madres y familias dominicanas que entienden que la protección de la niñez debe colocarse por encima de cualquier interés económico vinculado a la expansión de los juegos de azar.

"No podemos hablar de educación, formación y protección de la niñez mientras, al mismo tiempo, permitimos que los juegos de azar continúen penetrando nuestros barrios y comunidades".

Reacción oficial

Fenapadres sostuvo que la proliferación de los juegos de azar no puede presentarse como una expresión de desarrollo social, por el contrario, advirtió que la ludopatía puede destruir economías familiares, generar dependencia y profundizar las dificultades económicas y sociales de los sectores más vulnerables.

Ante esta situación, Fenapadres exhortó al presidente de la República, al Ministerio Público y al Congreso Nacional a analizar con rigor las consecuencias sociales del proyecto de ley.

"No queremos más oportunidades para apostar. Queremos más oportunidades para estudiar", expresó Contreras, al leer un documento de prensa en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Propuestas de Fenapadres

Reclamó que los proyectos legislativos se centren en reclamar que las políticas públicas prioricen la construcción y fortalecimiento de canchas deportivas, bibliotecas, centros de formación técnica, espacios culturales, oportunidades de empleo y programas que contribuyan al desarrollo integral de la juventud dominicana.

Advirtió, asimismo, que se mantendrá vigilante ante cualquier iniciativa legislativa que pueda afectar los derechos, la educación, la seguridad y el desarrollo integral de la niñez dominicana.