Ministro Sanz Lovatón asegura que se negocia con Estados Unidos para reducir aranceles

Luego de que República Dominicana fuera incluida en la lista de países a los que Estados Unidos impondrá nuevos aranceles por no combatir las importaciones de mercancías hechas mediante trabajo forzoso, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, aseguró que la República Dominicana y Estados Unidos continúan en conversaciones sobre el porcentaje de los aranceles y expresó su confianza en que el porcentaje aplicado a las exportaciones dominicanas pueda reducirse.

La Administración del presidente Donald Trump a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), impuso un arancel del 12.5 % a los productos dominicanos, por considerar que no ha establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

Reacción oficial

En este sentido, el funcionario dijo a Diario Libre: "Nuestras conversaciones con el Estados Unidos continúan, y entendemos que al final de este proceso quedaremos en el renglón más bajo".

Sanz Lovatón aseguró que en República Dominicana no hay trabajo forzoso, y que la medida de los Estados Unidos no está dirigida hacia el país. "Es una política global que nuestro principal socio comercial está aplicando y que irá estableciendo las especificaciones con cada país. Entre ellos nosotros", explicó a Diario Libre.

El ministro aseguró que el mercado laboral dominicano y las condiciones de importación de los productos dominicanos han mejorado en estos casi seis años de la gestión que encabeza Luis Abinader. Dijo que los datos de la economía dominicana y la gran cantidad de inversión extranjera recibida respaldan ese crecimiento. "Solo en el 2025 más de cinco mil millones de dólares", puntualizó.

La medida afecta a 60 países que fueron gravados con aranceles entre 10 % y 12.5 %. China no está en esta lista debido a sus aranceles específicos ya vigentes.

La disposición comenzará a aplicarse a las mercancías ingresadas para consumo en Estados Unidos desde las 12:01 de la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026, hora del este, y quedan fuera los productos que ya estuvieran embarcados antes de ese momento y fueran despachados antes del 28 de julio.

Según el documento publicado por la USTR, el país está entre 54 economías que no han establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.