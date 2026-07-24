Adoexpo analiza el impacto del arancel de 12.5 % para productos exportados a EE. UU.

La Asociación Dominicana de Exportadores de República Dominicana (Adoexpo) informó la noche de este jueves que revisa en detalle los anexos publicados por la Oficina de Representantes Comerciales de los Estados Unidos (USTR) para identificar con precisión cuáles productos estarían sujetos al arancel de un 12.5 % y dimensionar su impacto.

El gremio expresó a Diario Libre que su mayor preocupación se concentra en aquellos sectores que no cuentan con las exenciones contempladas en el DR-Cafta.

"Más allá del alcance específico de esta medida, preocupa que los cambios recurrentes en las reglas del comercio internacional por parte de Estados Unidos generen un entorno de mayor incertidumbre para las empresas", expresó Adoexpo.

En este sentido, manifestó que el panorama exige mayor capacidad de adaptación del sector exportador.

Asimismo, indicó que la medida impuesta por Estados Unidos dificulta la planificación de las inversiones y las operaciones comerciales y pone a prueba la competitividad de los países.

Diálogo constante

Adoexpo explicó que la decisión de Estados Unidos se produce en el marco de una investigación que el país norteamericano ha venido desarrollando desde hace varios meses sobre el cumplimiento de sus normas en materia de trabajo forzoso. Precisó que se trata de una disposición que impacta a 60 países, y no es una acción exclusiva para República Dominicana.

En este sentido, manifestó que desde el inicio del proceso, la entidad ha mantenido un diálogo constante con el Gobierno dominicano.

"Tenemos conocimiento que las autoridades correspondientes han sostenido reuniones permanentes con las autoridades estadounidenses y ha presentado los argumentos y observaciones correspondientes, evidenciando un seguimiento activo de este tema", manifestó la asociación a Diario Libre.

Adoexpo consideró que el decreto emitido este jueves sobre las medidas a tomar en caso de que se importe al país mercancía, productos o bienes producidos o elaborados a través del trabajo forzoso, refleja el trabajo previo para fortalecer la competitividad del régimen exportador y para brindar mayor certidumbre a las empresas dominicanas.

"Asimismo, es positivo que el sector textil mantenga su tratamiento preferencial", indicó.

La asociación aseguró que confía en que las conversaciones técnicas que continúan entre ambos gobiernos (República Dominicana y Estados Unidos) permitan aclarar el alcance de la medida y que el país pueda mantener las condiciones más favorables posibles para sus exportaciones.

"Desde Adoexpo continuaremos trabajando junto a las autoridades para defender la competitividad del país", puntualizó.